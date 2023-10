Memeinator samler inn $528 000 i forhåndssalg. Er det en 10x investering i 2023?

Meme-kryptovalutaer dukker opp, venstre, høyre og i midten. Men hvor mange er av riktig kvalitet for å lykkes og dominere? Memeinator (MMTR), en ny meme-mynt, lover å skille agnene fra kornet. Prosjektet vil bruke AI til å ødelegge svake memer, slik at bare de kraftige kan dominere. Samfunnet resonerer med løftet. I løpet av dager etter lanseringen av et forhåndssalg 27. september, har Memeinator samlet inn over $528 000. Investorer kan kjøpe tokenet til en pris på $0,0112 på prosjektets nettside.

Om Memeinator

Copy link to section

Memeinator er en kryptomynt som prøver å ri på meme-manien for å bli viral og få bred aksept. Prosjektet investerer tungt i merkevarebygging for å skape en sosial vanvidd og bli kraftfull.

Den åpenbare innovative funksjonen til Memeinator er AI-applikasjonen. Den kan skryte av strapline: «Din memes overlevelse er ikke opp til deg. Det er opp til meg.” Målet er å bruke AI til å ødelegge svake rivaler som ikke har noen fremtid i memeverdenen. AI skanner nettet for å identifisere de svake memene. Ved å ta en brutal kamp mot de patetiske memene, søker Memeinator herredømme.

Memeinator ønsker også å bli bærekraftig, i motsetning til sine meme-rivaler. Den bruker Twitter APIer og OpenAI-teknologi for å nå sine mål. Ved å utnytte disse eksisterende teknologiene kan Memeinator vokse etter hvert som AI-bruken blir utbredt.

Er Memeinator en 10x-investering i 2023?

Copy link to section

Memeinator har akkurat startet, og det kan være subjektivt å forutsi hvor mye potensiale den har. Imidlertid kan dens innovative produktlanseringer og kraftige markedsføring tillate den å nå beundringsverdige høyder.

Fra prosjektets hvitbok søker Memeinator å lansere på de ledende børsene. Men før oppføringen vil prosjektet samles for et stort publikum for å støtte det. Faktisk retter Memeinator seg mot en verdensomspennende følge av likesinnede meme-mordere. Motstandsfellesskapet vil komme sammen på sosiale plattformer som Telegram, Discord, Twitter, etc.

Med et tilstrekkelig høyt antall investorer som støtter Memeinator, kan en mulig etterspørsel drive prisen. Støtten overvinner sannsynligheten for at prosjektet kollapser etter lansering. Dette vil også tillate en prisoppdagelse for tokenet før det bredere publikum får interesse for det.

Hvordan henter Memeinator sin verdi?

Copy link to section

Som andre kryptovalutaer vil Memeinator hente sin verdi fra økt bruk. Måten å låse opp etterspørselen på er å være sentrum for nettprat gjennom en kraftig markedsføringsstrategi.

Bortsett fra spekulasjoner, har Memeinator et verktøy i andre Web 3.0-områder. Etter forhåndssalget vil Memeinator-teamet lansere et web 3.0-spill. Spillere i Memeinator-spillet vil delta i fiendens meme-kamper. Ideen er å bygge på løftet til Memeinator i å demontere sine svake rivaler og økende popularitet.

Prosjektet vil også lansere eksklusive NFT-er for sine forhåndssalgskjøpere. NFT-ene vil demonstrere det kreative arbeidet til prosjektteamet. Samleobjektene har fordeler og potensielle gevinster til innehaverne. Den økte bruken i NFT-markedet kan øke populariteten og låse opp mer verdi for Memeinator.

Omvendt kan Memeinator-fellesskapet dedikere noen tokens gjennom en innsatsfunksjon som skal lanseres. Brukere vil få flere tokens til konkurransedyktige priser, noe som øker deres passive inntekter. Satsingen er også en passende måte å bevare verdien av Memeinator-token på og gjøre den bærekraftig.

Bør du kjøpe Memeinator denne uken?

Copy link to section

Memeinator har allerede startet sitt etterlengtede forhåndssalg. Det spennende med å investere denne uken er å skaffe tokens til en attraktiv pris. Prisen stiger på hvert trinn av forhåndssalget, noe som antyder at tidligere er bedre.

Når forhåndssalget avsluttes, får tidlige støttespillere mer verdsatte tokens. Det betyr også at ettersom verdien av MMTR låses opp etter notering, har tidlige investorer overtaket.