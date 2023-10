Bitcoin-prisen stabil når Memeinator-tokensalget henter inn $579k

Bitcoin- prisen holdt seg ganske bra, da risikoen for den amerikanske og globale økonomien fortsatte. Mynten holdt seg jevnt over nøkkelmotstandsnivået på 27 500 dollar denne uken, selv om langsiktige statsobligasjoner stupte. Andre kryptovalutaer som Ethereum og XRP holdt seg stabilt mens Memeinators token-salg fortsatte å øke. Den har nå samlet inn over $579k på mindre enn to uker.

Obligasjonssalg og DXY-rally

Et sentralt tema i markedet denne uken var utviklingen til obligasjonsmarkedet. Onsdag steg 30-årsrentene til nøkkelmotstandsnivået på 5 %, det høyeste nivået siden 2007. 10-års- og 5-årsrentene fortsatte også sitt spektakulære rally.

Samtidig steg den amerikanske dollarindeksen (DXY) til det høyeste nivået siden november i fjor, mens frykt- og grådighetsindeksen falt til den ekstreme fryktsonen på 25. Amerikanske aksjer har også falt kraftig de siste ukene.

Denne prishandlingen skjedde da risikoen for økonomien økte. For eksempel er det risiko for en regjeringsnedleggelse i USA etter at kongressen avsatte speaker Kevin McCarthy. En driftsstans, som ble avverget forrige helg, kan skje igjen i november.

Videre er det fortsatt inflasjonsrisiko selv etter at prisen på råolje trakk seg tilbake denne uken. Brent falt til $89 mens West Texas Intermediate(WTI) stupte til $87. Jeg mistenker at den overordnede inflasjonen hoppet fra 3,7 % i august til rundt 4 % i september ettersom bensinprisene steg til 3,8 dollar.

Derfor er det ganske oppmuntrende at Bitcoin har holdt seg stabil gjennom hele denne tiden. Den har steget med mer enn 3000 dollar fra det laveste nivået i september.

Memeinator-tokensalget fortsetter

Det er også oppmuntrende at mange utviklere fortsatt samler inn penger mens kryptovinteren fortsetter. For eksempel har Memeinator, en kommende kryptovaluta nå samlet inn over $576k på mindre enn to uker. Dette er et tegn på at investorer tror at kryptoindustrien vil komme tilbake på kort sikt.

For det første er Memeinator en ny kryptovaluta som tar sikte på å tilføre konseptet meme-mynter og kunstig intelligens. Det er en neste generasjons kryptovaluta som søker å bli mer vellykket enn eksisterende tokens som Shiba Inu, Pepe og Dogecoin.

I følge sin whitepaper vil Memeinator ha en total forsyning på 1 milliard tokens. 62 % av disse tokenene tilbys nå i forhåndssalget, mens 15 % og 10 % vil gå til markedsføring, CEX-oppføringer og utvikling.

Resten vil gå til utveksling av likviditetsavsetninger og konkurransepool. I motsetning til mange andre tokens, vil Memeinator ha en kvartalsvis tokenbrenning, i et forsøk på å øke verdien. En token-brenning er en situasjon der tokens plasseres i en lommebok som ikke kan låses opp. I følge veikartet vil de også innføre staking og eksklusive NFT-er. Du kan kjøpe Memeinator (MMTR) token her.