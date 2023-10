Kryptovalutaprisene har svekket en stund, men det kan endre seg. Ifølge investeringsanalysefirmaet ByteTree går Bitcoin inn i et “stille oksemarked.” Rapporten kommer når Bitcoin har svevet rundt $28 000 midt i et forbedret sentiment. Andre steder samler investorer seg rundt Shiba Memu, og forhåndssalget har samlet inn 3,65 millioner dollar. Viser dette en økende appetitt på risikospill?

Bitcoin som et trygt alternativ til obligasjoner

ByteTree har tildelt Bitcoin en “bull” markedsutsikt fra en tidligere “nøytral” vurdering. Firmaet sier at bærekraftige gevinster i Bitcoin og kryptovalutaer kan oppstå senere på året. I følge ByteTree er Bitcoins korrigerende fase allerede ferdig, noe som setter den for en bullish trend. Det er viktige ting for denne prognosen.

I bunn og grunn drar Bitcoin fordel av stigende renter. I det siste har obligasjonsrentene vært stigende, i samsvar med Feds innstramminger. De høye prisene har resultert i lav etterspørsel etter tradisjonelle eiendeler som aksjer. Til sammenligning har Bitcoin økt i stedet for å falle.

ByteTrees CIO Charle Morris sier reaksjonen til Bitcoin viser skepsis i obligasjonsinvesteringer. Når rentene topper seg, kan det føre til at obligasjoner ryker og utløse et salg. Anslaget har forårsaket en økning i Bitcoins interesse som et trygt alternativ til obligasjoner.

Teknisk sett har Bitcoin holdt over $25 000 siden mars 2023. Nivået var en sentral motstand mellom mai 2022 og mars 2023. Morris tror at hvis Bitcoin holder dette nivået, vil den være klar for et bullish marked. I mellomtiden sier analytikeren at det svake salget av Bitcoin som fikk den til å falle under $28 000 denne uken kan fortsette. Salget ville bli kortvarig.

Shiba Memu forhåndssalg understreker risikable investeringer

Shiba Memu, en kommende meme-gigant for selvmarkedsføring, har solgt sterkt på forhåndssalg. Med over 3,65 millioner dollar samlet inn, antyder forhåndssalget at investorer ikke er ferdige med risikable investeringer.

Shiba Memu har som mål å revolusjonere meme-investeringslandskapet ved å bringe bærekraft. Ved å bruke kunstig intelligens vil Shiba Memu markedsføre seg på sosiale fora. Selvmarkedsføringskonseptet lar det generere hype og nettprat, et nøkkelelement for meme-popularitet.

Analytikere har hyllet Shiba Memus AI-bruk som en gamechanger. AI finner økt bruk, og kryptovalutamarkedet har ikke blitt etterlatt. Med markedsanalyse, maskinlæring og sentimentanalyse har Shiba Memu som mål å være kraftig. Som sådan kan det konkurrere med meme-kolleger, som har fått skylden for manglende bærekraft og investeringsverdi.

Hvor attraktiv er Shiba Memu?

Shiba Memu kan være attraktivt for investorer som søker langsiktig verdi i meme-investeringer. Fra den historiske prishandlingen til meme-kryptovalutaer kan gevinstene være så mye som 10x eller 50x. Med entusiasmen som Shiba Memu har skapt, er det en forventning om at slike marginer kan bli rammet.

Shiba Memus sosiale dynamikk er også en merverdi til andre meme-kryptovalutaer. Prosjektet har et banebrytende AI-dashbord. Dashbordet lar brukere få sanntidsoppdateringer og bli informert om de siste trendene innen markedsføring. Brukere kan også holde samtaler med AI, stille spørsmål og generere tilbakemeldinger. Den sosiale dynamikken kan øke følelsesverdien til Shiba Memu og tillate det å bli snakk om byen. Med det kan verdien skyte i været.

Hva mer? En innsatsfunksjon som skal lanseres vil være til nytte for Shiba Memu-fellesskapet. I tillegg til å tjene avkastning, vil stakede tokens la brukere bidra til Shiba Memu-prosjektet. De kan foreslå emner, nettsider og verktøy som kan øke prosjektets levedyktighet og markedsføring. Brukere blir belønnet for sine tilbakemeldinger.

Hvorfor kjøpe Shiba Memu i forhåndssalg?

Shiba Memu forhåndssalg er designet for å stimulere tidlige investorer. Tokenomikken lar SHMU stige daglig klokken 18.00 GMT. På slutten av forhåndssalget får tidlige investorer tokens verdsatt mer enn de kjøpte. Hvis dette er den rette muligheten, kan du kjøpe token via prosjektets nettside.