Kryptomarkedet så plutselige økninger tidlig denne uken etter falske Bitcoin ETF-godkjenningsnyheter, som utløste ville prisaksjoner. Imidlertid har de fleste digitale eiendeler stupt. Videre kan ting gå begge veier ettersom investorer opprettholder en nøytral følelse.

I mellomtiden holdt Bitcoin seg over 28 000 dollar på pressetidspunktet, og skiftet hender på 28 248 dollar. Mens alt-markedet etterligner BTCs trekk, tiltrekker noen mynter, inkludert Apecoin og Memeinator, oppmerksomhet på grunn av deres fremtidige potensial.

ApeCoin (Ape) – et lukrativt spillnettverk

Apecoin handlet til $1,10 ved denne publikasjonen, og falt 0,72% i løpet av de siste 24 timene. I tillegg økte den rundt 5 % i løpet av den siste uken da kjøpere ble med i spillet. Altcoinen trykket fem påfølgende grønne lysestaker på 24-timersdiagrammet, noe som indikerte oksens dominans.

APE 7-day chart on Coinmarketcap

Prosjektets Ape Improvement Proposal for 12. til 18. oktober antyder også betydelig aktivitet i kjeden, og forklarer altcoinens siste prisøkning.

Noen forslag fremhever Apecoins annonsemarkedsplass ADSHARE, som lar skapere tjene penger på aktivitetene sine. Det kan også introdusere APE Papercraft, en utskrivbar modell med myntens logo som dekker fysiske og digitale utgaver.

Andre planer inkluderer lansering av yogaøkter og notering av Apecoin på COINHERO. Denne utviklingen kan øke APE-nettverket og tiltrekke investorer til å kjøpe tokens, noe som kan oversettes til solide prisgjenvinninger. Et trekk forbi motstanden på $1,11 virker sannsynlig i de kommende dagene.

Memeinator (MMTR): En memecoin med fokus på nytte- og investorfordeler

Memeinator er et nytt meme-token som planlegger å dominere kryptovalutasektoren ved å ødelegge ubrukelige temamynter mens den ser på 1 milliard dollar i markedsverdi. Prosjektet ser fast bestemt ut til å styre Web3-markedet, og bekrefter investortroen med over $770 000 samlet inn i forhåndssalg.

Memeinator bruker state-of-art markedsføringsteknikker og innovative strategier for å nå globale aktører. Eiendelen er for tiden i forhåndssalg og handles til $0,0118 under denne skrivingen. I mellomtiden vil MMTR-prisen stige til $0,049 fra $0,01 før mynten lanseres i børser.

Bør du investere i Memeinator?

Memeinators ICO vil se at MMTR stiger med 390 % når investorer tar sin andel. Det betyr at tidlige spillere kan glede seg over imponerende avkastning før prosjektets lansering. Meme-mynten kan skryte av deflasjonær tokenomikk og ulike brukstilfeller innenfor plattformen.

De fleste meme-aktiva sliter med nytten. Dermed kan Memeinator nyte stabil etterspørsel på markedet. Dessuten kan den faste myntforsyningen gi oppsidepress på MMTRs pris ettersom flere individer blir med i nettverket.

Memeinator ser ut til å ha alt som trengs for å nå målet om markedsverdi på 1 milliard dollar og sikre vedvarende vekst for kryptoen.

Du finner mer Memeintor-informasjon på nettsiden deres.