EU er angivelig enige om deling av kryptoskattdata, men er dette bra for Shiba Memu?

Krypto-reguleringer tar igjen den digitale aktivasektoren etter langvarig usikkerhet. Det siste er nye regler for deling av kryptoskattdata, som tjenestemenn i EU ble enige om tirsdag. Det kommer selv når kryptoaktiva fortsetter å vokse, med investorer som investerer i sektoren. Shiba Memu (SHMU), en kommende meme-kryptovaluta, er en av dem. Siden åpningen av forhåndssalget har investorer kjøpt over 3,9 millioner dollar av SHMU. Men hvordan endrer det nye regelverket investeringslandskapet?

Ny EU-deling av kryptodata for å øke skatteoverholdelsen

Det åttende direktivet om administrativt samarbeid (DAC8) nye EU-regler tar sikte på å forbedre kryptosamsvar. Reglene tvinger kryptoenheter til å dele informasjon om kundenes kryptobeholdning. Dataene rapporteres automatisk til skattemyndighetene.

DAC8, som skal formelt registreres på EUs offisielle reise, trer i kraft 20 dager etter publisering. EU-medlemmene foreslo reglene i fjor for å tette smutthull i potensiell utvandring av eiendeler ved bruk av digitale eiendeler.

Reglene dekker forskjellige kryptoer, for eksempel stablecoins, desentraliserte finanstokens og ikke-fungible tokens. Retur fra kryptoprodukter som staking er også dekket.

EU sier at de nye reglene utfyller dens landemerke Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA). De nye reglene gjelder også for finansielle enheter med hensyn til elektroniske penger og CBDC.

Kryptoregulering og Shiba Memu

Det er tydelig at regulering er en uunngåelig kryptoutvikling, med EU-reglene som understreker trenden. Dette har imidlertid vært et velkomment notat ettersom sektoren lenge har avvist mangel på sikkerhet.

Positivt til kryptoreguleringen er økt etterspørsel etter høynyttige og verdifulle prosjekter. Fordelen vil oppnås når regelverket fjerner sektoren for feilbehandlinger, noe som øker tilliten til markedet. Som et resultat vil kvalitetskryptoprosjekter trives.

Shiba Memu elsker seg selv som et bærekraftig meme-kryptoprosjekt. Prosjektet utnytter kraften til AI for å markedsføre seg selv. For mange meme-elskere er dette velkommen. Memelandskapet mangler denne typen prosjekter, og er ofte avhengig av omtale av influencers for å få gjennomslag.

Med AI lærer Shiba Memu hele tiden, og blir intelligent og kraftig. Som sådan forventer teamet at Shiba Memu skal ri på meme-vanviddet og bli populært. Dette vil gjøre det mulig for token å tilby høy ROI til investorer.

Er Shiba Memu en god investering?

Shiba Memu henter nytten fra AI, noe som gjør den attraktiv for verdiinvestorer. I motsetning til meme-kameratene, som mister fart når en eksisterende hype avtar, kan Shiba Memu gjenoppfinne seg selv. Funksjonen lar Shiba Memu få verdi og overleve investorens frykt for uholdbarhet.

Tidlige Shiba Memu-støttespillere regner også med de sosiale elementene i prosjektet. Shiba Memu har et AI-dashbord for å engasjere seg i samfunnet. Brukere stiller spørsmål og får tilbakemeldinger. De kan også bruke dashbordet til å lære om de siste trendene innen kreativ annonsering. Sosialt engasjement hjelper prosjektet med å opprettholde mojo og øke i verdi.

Shiba Memu har også et stakingprogram. Produktet lar investorer tjene samtidig som de bidrar til plattformens vekst. Innsats låser også opp likviditet for SHMU, slik at tokenet kan opprettholde gevinster.

Over tid forventes Shiba Memu å vinne frem og øke i verdi. Tidlige investorer har allerede blitt behandlet med en meme-stemning ettersom tokenet øker daglig kl. 18.00 GMT. Fra en startpris på $0,011125 er Shiba Memu nå verdsatt til $0,034750. Prisen er tre ganger det første tilbudet, og genererer enorme gevinster for investorer.

Bør du investere i Shiba Memu denne uken?

Shiba Memus forhåndssalg nærmer seg slutten, med bare 13 dager igjen. Når forhåndssalget avsluttes, vil investorer vente med å kjøpe tokenet på børser. Å investere i dag er fornuftig ettersom man får lavprisede tokens med en potensiell avkastning på opptil 10 ganger.