Bitcoin og andre kryptovalutapriser kom med i aksjemarkedet i en sterk rally forrige uke ettersom de økonomiske forholdene ble bedre. BTC hoppet til en topp på $35 200 mens den samlede markedsverdien for alle mynter steg til over $1,32 billioner.

Bitcoins oppgang falt sammen med det store comebacket på aksjemarkedet da Dow Jones, Nasdaq 100 og S&P 500-indeksene hadde sin beste uke på måneder. Obligasjonsrenter, amerikanske dollarindeksen (DXY) , og prisen på råolje falt.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Den viktigste katalysatoren for denne trenden er Federal Reserve-beslutningen og de relativt svake dataene for amerikanske Non-Farm Payrolls (NFP). Disse tallene antydet at Fed sannsynligvis vil holde renten intakt i de kommende månedene og kuttet i 2024.

Meme-mynter har gjort det bra

Copy link to section

En nærmere titt på kryptomarkedet viser at meme-mynter har gjort det bra de siste månedene. På fredag skrev vi at Memecoin (MEME) hadde blitt en stor kryptovaluta ettersom prisen steg. Markedsverdien økte til over 200 millioner dollar, selv om nettstedet gjør det klart at det ikke har noen nytte eller bruk.

Andre meme-mynter har økt den siste tiden. Pepe-prisen hoppet kraftig, og ga den en markedsverdi på mer enn 400 millioner dollar. Taboo Token, en kryptovaluta i voksenindustrien, har også skutt i været, noe som gir den en markedsverdi på over 30 millioner dollar.

Denne bølgen av mem-mynter faller sammen med økningen av frykt- og grådighetsindeksen. Data fra CoinMarketCap viser at indeksen har hoppet til grådighetssonen på 72. I de fleste tilfeller stiger Bitcoin og andre kryptovalutaer når investorer generelt er grådige i markedet.

Kjernen i denne grådigheten er følelsen av at Federal Reserve vil ta fatt på en lettelsesfase. Dessuten er det tegn på at den amerikanske økonomien avtar på grunn av de stramme monetære forholdene.

Shiba Memu forhåndssalg fortsetter

Copy link to section

Økningen i meme-mynter har gjort at mange investorer ser etter den neste store tingen i bransjen. Dette forklarer hvorfor mange investorer har flyttet ressursene sine til kommende meme-mynter, hvorav noen er i et forhåndssalg.

Shiba Memu, en av de mest populære fremvoksende meme-myntene, har samlet inn over 4,36 millioner dollar fra investorer de siste månedene. Utviklerne håper at de kan samle inn mye mer penger, takket være den økende etterspørselen. Det har ført til at de nå har forlenget forhåndssalgsperioden til slutten av desember.

Det er tre hovedgrunner til at Shiba Memu-token sannsynligvis vil gjøre det bra på lang sikt. For det første, som vi så under pandemien, pleier kryptovalutaer å gjøre det bra når Fed er litt due. Dette vil sannsynligvis være tilfelle når banken begynner å kutte renten i 2024. For det andre har kryptovalutaer en tendens til å klare seg godt før Bitcoin-halveringsperioden. Denne halveringen vil skje i april 2024. Du kan kjøpe Shiba Memu-tokenet her.