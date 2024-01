Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) brøt den potensielle motstanden på $60 ettersom markedet fortsetter å styrke seg. Aksjen ble handlet til 62 dollar, det høyeste siden mars 2021, uten rekordhøye 64 dollar per februar 2021. Men Uber-kjøpere er ennå ikke ferdige, ettersom analytikere mener aksjen har mer enn 20 % oppsidepotensial.

Oppenheimer og Fox Advisors er optimistiske på at Uber kan gå videre til $75-merket. Citi-analytikere har et lignende syn, og opprettholder en bullish sentiment på ride-sharing-aksjen. Citi ser et sterkt Uber-grunnlag, med henvisning til flere utvidelser og gunstig momentum i internettsektoren. Analytikere sporet av TipRanks er litt konservative, og har et gjennomsnittlig mål på $64,79 for aksjen. Imidlertid har bullish rangeringer høye prognoser på så mye som $76.

Ubers robuste vurderinger er grunnleggende sikkerhetskopiert. Aksjeøkningene fulgte børsnyhetene om at Uber ble med i S&P 500. Inkluderingen er positiv for Uber ettersom den gjør aksjen tilgjengelig for flere investorer og fond. Inkluderingen ga imidlertid bare drivstoff til en aksje som allerede vakte bullish interesse.

Hittil i år er Uber opp nesten 150 %. Gevinsten motsier et aksjetreff på mer enn 50 % i 2022 da selskapet var ulønnsomt. Uber var også prisgitt bjørner da lederskap og førerrettigheter forårsaket blindveier. Som nylig aksjeutvikling viser, er selskapet nå tilsynelatende ute av skogen.

Selskapet hadde et fantastisk 2023. I 1. kvartal steg reisene til en kvartalshøyde på 2,1 milliarder. Inntektene økte med 49 % til 8,6 milliarder dollar (6,75 milliarder ₤), høyere enn estimater. Uber har kommunisert at de forventer et rekordår. Dette er forsterket av en positiv nettoinntekt i 3. kvartal, sammenlignet med et tap i fjor. Gunstig ytelse og vekst forventes når Uber rapporterer Q4-resultater tidlig neste år. Som Invezz rapporterte støtter nøkkelinnovasjoner veksten, med nyere S&P-nyheter som forventes å være et ytterligere løft. Men vil den positive trenden fortsette i henhold til analytikeres estimater?

UBER teknisk analyse – et viktig hinder ved $64?

Source – TradingView

Ubers tekniske analyse avslører tegn på en aksje som forventes å fortsette å levere gevinster. Volumindikatorer viser bullish interesser. RSI indikerer dominansen av kjøpere på aksjen, med fortsatt sterk momentum over $60.

Muligheten for at Uber kan nå $75 avhenger imidlertid av om kjøpere vil vinne den tekniske kampen til $62-$64. Aksjen har bremset litt på dette nivået, noe som holdt den tilbake i 2021. Som sådan kan Ubers pris stå overfor en korreksjon før videre progresjon. Konsensusestimater som støtter gjennomsnittsmålet på $64 på TipRanks forsterker også synet. Tvert imot, et vellykket utbrudd på $64 vil gjøre Uber klar for en ny rekordpris.

Sammendrag

Uber-aksjen er bullish, men sentimentet kan endre seg når prisen når en avgjørende motstand over $60. En potensiell korreksjon truer, men momentumet er sterkt nok til å tvinge frem et utbrudd. Et analytikermål på $75 er realistisk ettersom Uber fortsatt er grunnleggende sterk. Å kjøpe Uber anbefales ved en korreksjon eller etter en utbrudd.