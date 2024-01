Cathie Wood – grunnleggeren av Ark Invest forventer at noen investorer “selger nyhetene” når Securities & Exchange Commission gir sin godkjenning for en Spot Bitcoin ETF.

Wood deler sitt syn på Bitcoin ETF

Wood er overbevist om at det “store forventningstrekket” ville få noen investorer til å velge å ta i det minste noe overskudd etter regulatorisk godkjenning for et Bitcoin-børshandlet fond.

De som har flyttet inn og gledet seg over noen fine fortjenester vil trolig selge på nyhetene.

Hun kom med den kommentaren da hun snakket med Yahoo Finance 26 desember.

Interessant nok forventer imidlertid den innflytelsesrike investoren at “selg på nyheter”-følelsen vil være kortvarig. På lang sikt vil godkjenningen av en Spot Bitcoin ETF vise seg å være sterkt positivt for BTC, la hun til.

Det er først og fremst fordi det nevnte børshandlede fondet vil gjøre det mulig for institusjonelle investorer å få tilgang til Bitcoin – prisen på som vil øke betydelig hvis de allokerer bare 0,1 % av sine eiendeler til verdens største kryptovaluta, ifølge Cathie Wood.

Og den nevnte fordelen er neppe begrenset til Bitcoin bare med tanke på at det er en klokke for hele kryptoområdet. Så, nylig lanserte prosjekter som Pullix kan også bade i sin seier.

En kort introduksjon til Pullix

Pullix er i utgangspunktet en hybrid kryptobørs som setter styrker ved sentraliserte så vel som desentraliserte prosjekter i ett.

Den brukervennlige plattformen er bygget på Ethereum blockchain og har spesielt som mål å fikse likviditetsproblemet som typisk er knyttet til en DeFi- børs.

En annen funksjon som skiller Pullix fra sine jevnaldrende er det ekstra fokuset på sikkerhet. Prosjektet gjør det mulig for deg å beholde forvaring av eiendelene uten å måtte miste sikkerhetsfordelene ved en sentralisert utveksling.

Til slutt er Pullix desto mer spennende fordi den også utsteder et naturlig PLX-token – som tjener til å gjøre denne handelsbørsen til en investering i seg selv.

Hva er unikt med PLX-tokenet?

Pullix definerer sitt opprinnelige token som den første “trade-to-earn” kryptovalutaen. Hva det betyr er at du i hovedsak blir belønnet for handel på plattformen.

PLX-tokenet er for øyeblikket i forhåndssalg og har allerede samlet inn godt over 1,8 millioner dollar i løpet av få dager, noe som tyder på at det ser en solid etterspørsel fordi oppdraget resonerer godt med kryptosamfunnet.

Pullix-token koster for øyeblikket kun $0,046, noe som gjør det nå et passende tidspunkt å få eksponering. Neste prisøkning er planlagt i åtte dager fra nå.

PLX er spesielt en interessant investering ettersom den lar deg dra nytte av inntektsdelingsprogrammet til handelsbørsen. For innehavere av tokenet er det en unik modus for å skape en ekstra kilde til fast passiv inntekt.

Hva annet kan hjelpe Pullix (PLX-token)?

Handel på Pullix kommer med en rekke andre fordeler også.

For eksempel gir utvekslingen tilgang til kunstig intelligensverktøy fra OpenAI for å maksimere avkastningen. Null provisjoner med tette spreads er blant andre grunner til at dette blokkjedeprosjektet faller godt i smak hos traderne.

Merk at det er en haug med andre kryptorelaterte medvinder som kan være til nytte for PLX-tokenet også i de kommende månedene.

En av disse er planlagt i april 2024 når den totale tilgangen på Bitcoin vil halveres. Halveringshendelsen har vanligvis resultert i et løft til BTC som har en tendens til å sildre ned til kryptovalutamarkedet for øvrig.

Bortsett fra det forventes også den amerikanske sentralbanken å begynne å kutte renten det kommende året (les mer). som historisk har påkalt interesse for risikoaktiva som kryptovalutaer som inkluderer PLX-tokenet.

