Kryptovalutaer, aksjer og råvarer trakk seg tilbake på fredag da de fleste investorer stengte bøkene sine for året. Dow Jones- og Nasdaq 100-indeksene trakk seg tilbake med over 30 basispunkter mens gull, sølv og kobber falt med minst 0,50 %. Tilsvarende trakk Bitcoin seg tilbake til $42 000 mens mynter som Ethereum, Solana og Dogecoin falt med over 3 %.

Denne retretten forventes vanligvis siden fredag var årets siste handelsdag for aksjer og kryptovalutaer. Som et resultat var det et visst salgspress da investorer stengte bøkene sine som forberedelse til starten av 2024 neste uke.

Januareffekten kommer

Likevel er det en sannsynlighet for at kryptovalutaer og andre eiendeler vil sprette tilbake i januar. Dette vil skje på grunn av en situasjon kjent som januareffekten, der eiendeler har en tendens til å øke ved begynnelsen av året.

Vi så at effekten virket bra i januar 2023. I den perioden hoppet Solana fra rundt $1,50 og nådde toppen til $8. Tilsvarende steg Bitcoin fra rundt $16 000 til en topp på over $24 000 i begynnelsen av februar. Disse rallyene la grunnlaget for den sterke prestasjonen i løpet av året.

Den samme utviklingen skjedde i aksjemarkedet. For eksempel hoppet den teknologitunge Nasdaq 100-indeksen fra 10 673 dollar 2. januar til 12 886 dollar ved slutten av måneden. Blue-chip Dow Jones-indeksen steg fra $32.497 til $34.388 i samme periode.

Denne ytelsen har fungert bra gjennom årene, og 2024 vil sannsynligvis følge samme trend. Dessuten er det mange katalysatorer for et stort hopp i globale eiendeler i denne perioden. For det første har inflasjonen falt kraftig i de fleste land som i USA og Europa. Som et resultat forventer de fleste økonomer at Federal Reserve vil levere flere rentekutt i 2024.

Rentekutt vil sannsynligvis føre til at investorer skyver pengene sine til mer risikofylte eiendeler som aksjer og kryptovalutaer. I løpet av de siste to årene har fond flyttet sine midler til mindre risikofylte eiendeler som kortsiktige statsobligasjoner.

Det er andre potensielle katalysatorer for kryptovalutaer når vi starter 2024. SEC forventes å godkjenne en spot bitcoin ETF mens halvering er bare fire måneder unna.

Memeinator vil dra nytte av det

Disse medvindene vil sannsynligvis være til fordel for Memeinator, en av de mange kommende meme-myntene på markedet. Tokenet tar sikte på å dra nytte av det pågående kryptorallyet når det forbereder seg på å offentliggjøres snart.

Skaperne har allerede samlet inn over 2,7 millioner dollar fra globale investorer. Ifølge nettsiden deres har Memeinator nå flyttet til trinn 10 og forventes å fortsette til trinn 20. Prisen på MMTR-tokenet øker i hvert trinn, og du kan kjøpe tokenet her.

For det første, mens Bitcoin og andre store tokens gjorde det bra i 2023, gjorde meme-mynter som Bonk og Pepe det mye bedre. Bonk-prisen steg med mer enn 1265 %. Pepe steg med over 350 %. Som et resultat skapte disse tokens flere millionærer.

Å investere i forhåndssalg innebærer likevel risiko. Derfor bør du alltid bruke riktige risikostyringsstrategier når du allokerer midler til MMTR-tokenet. Du bør for eksempel kun investere i fond du har råd til å tape. Du bør også diversifisere kryptobeholdningen din.