Pullix, en kommende “trade-to-earn” kryptovaluta, lanserte et forhåndssalg for noen dager siden. Gjennom trinn 4 har investorer akkumulert tokenet ettersom beløpene som ble samlet inn nådde 1,98 millioner dollar. Investeringen er ikke tilfeldig, men en indikasjon på potensialet prosjektet har. Investorenes forventninger om at Pullix inntar en spesiell posisjon i kryptoverdenen har tiltrukket FOMO. Følgelig vil du kanskje finne ut mer om dette tokenet, som kan stige mer enn 100 ganger i 2024.

Om Pullix

Copy link to section

Pullix er en kryptovalutabørs som kombinerer funksjonene til desentraliserte og sentraliserte børser. Plattformen ble lansert fra erkjennelsen av at de to typene børser har kommet til kort. Dens fordelaktige funksjoner takler problematiske problemer, og tilbyr fordelaktige egenskaper til investorer.

La oss ta et eksempel på likviditet, en nøkkelfunksjon som lar investorer handle eiendeler raskt og billig. Sentraliserte børser har en fordel fremfor desentraliserte siden de har mye likviditet. Pullix vil bruke denne egenskapen til CEX-er ved å stimulere brukere og tilby flere omsettelige eiendeler. Plattformen samarbeider også med institusjonelle likviditetsleverandører for å tilby sårt tiltrengt likviditet. Ved å tilby dyp likviditet løser Pullix et langvarig problem som har hindret innføringen av DEX-er.

På den annen side benytter Pullix seg av sikkerhetsfunksjonene til DEX-er og løser et vanlig CEX-problem. Nå må du være klar over hyppige utnyttelser og sikkerhetssårbarheter rapportert på CEX-er. Pullix tilbyr investorer private nøkler, slik at investorer full kontroll over sine eiendeler, akkurat som DEX-er. Med dine private nøkler kan du være trygg på at ingen vil stjele dine eiendeler, noe som skaper trygghet.

Det er også unødvendig å nevne hvordan obligatoriske KYC-krav har vært plagsomme for CEX-investorer. Med Pullix opprettholdes personvernet 100 %. Investorer åpner bare en konto hos børsen ved å bruke e-postadressen deres. Investorer bruker sine digitale eiendeler som sikkerhet for handel, noe som gjør plattformen effektiv, praktisk og trygg.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Er Pullix en god investering?

Copy link to section

Pullix er verdens første «trade-to-earn»-plattform. Som ethvert annet prosjekt med nye funksjoner, vil det sannsynligvis få oppmerksomhet. Forhåndssalget har skjedd først, takket være det unike ved plattformen. Som sådan forventes det at dets opprinnelige PLX-token vil stige massivt etter hvert som adopsjonen vokser.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Men ettersom ordlyden “trade-to-earn” går forbi, vil du kanskje vite nøyaktig hva disse begrepene betyr. Helt bokstavelig talt innebærer det å tjene ved å handle. Selvfølgelig er den åpenbare veien til å tjene på plattformen å handle eiendeler og tjene penger. Pullix belønner imidlertid investorer for bare å bruke plattformen sin, uavhengig av handelsutfall. Investorer tjener en fortjenesteandel fra de daglige inntektene som plattformen tjener.

Foruten belønningsmekanismen er Pullix en utlånsprotokoll. Investorer drar nytte av utlån og lån og øker inntektene sine. Det er også spennende inntjening gjennom yield farming, staking og Pullix sin VaultX-funksjon. Det finnes også NFT- og DeFi-lanseringsramper for ekstra passiv inntekt.

Pullix er også en rimelig plattform. Investorer handler eiendeler under null provisjoner og stramme spreads, noe som gjør Pullix konkurransedyktig og attraktiv. Hva mer? Du kan handle med flere krypto- og tradisjonelle eiendeler, inkludert valuta og aksjer. Investorer kan også dra nytte av marginhandel for å handle i høyere volum og tjene mer.

Investere i Pullix for en 100x gevinst?

Copy link to section

Analytikere har vært positive på Pullix og forventer en heftig serie med positive resultater når den lanseres. Markedskonsensus er at Pullix-prisen har potensial til å stige 100x i 2024 eller mer.

Etter vårt konservative syn kan tokenet stige i fremtiden på grunn av sin unike rolle. Med tokens av ledende plattformer som stiger med større marginer, bør Pullix holdes i samme henseende. Interesserte investorer kan lære mer om tokens forhåndssalg på prosjektets nettside.