Her er en oversikt over hva Metacade har planlagt for 2024

Metacade – en blokkjedebasert spillplattform ser ut til å være posisjonert for et solid 2024, selv om den allerede avsluttet det siste året med en sterkt positiv tone.

Et glimt av hvordan 2023 så ut for Metacade

GameFi-plattformen gikk live med sin offentlige betalansering i den siste uken i november og avsluttet det siste året med over 26 000 spillere og kryptoentusiaster.

Dens administrerende direktør sluttet seg nylig til NeoTokyoCode og gjentok prosjektets forpliktelse til å bli ledende innen Web3 -spill. Noen av de bemerkelsesverdige spillene som nå er tilgjengelige på Metacade inkluderer Shockwaves, Definity Legend, Great Escape og Heroes Battle Arena.

Strategiske partnerskap er egentlig det som definerte 2023 for Metacade. Plattformen kom sammen med slike som Meta Strikers, Aether Games, Meta Studio, Love Monster NFT, Moon Bio Studios og mange andre det siste året.

Og alt dette vil sannsynligvis fortsette i 2024, i henhold til de ambisiøse planene som Metacade har lagt for dette året. Finn ut mer om plattformens mål for i år på nettsiden her.

Metacade utforsker AR/VR-spill i år

Metacade forventes å introdusere Meta Grant – et stipendprogram i år via Itch.io.

Web3-fellesskapet som er forpliktet til å bringe blockchain-entusiaster og spillere sammen, vil også lansere en markedsplass for NFT-er (ikke-fungible tokens) i løpet av de kommende månedene.

Nå som Metacade allerede har lagt til en haug med nye spill til plattformen sin, forventes neste satsing å være i utvidet virkelighet eller virtuell virkelighet (AR eller VR). Prosjektet vil fortsette å se etter strategiske partnerskap for å levere på de nevnte planene.

I jakten på en transformasjon til et solid globalt spilløkosystem, har Metacade signalisert forpliktelse til å doble markedsføringen også.

Merk at Metacade ennå ikke er en fullstendig desentralisert autonom organisasjon eller en DAO, men den tar sikte på å nå den milepælen innen utgangen av 2024. Du kan gå dypere inn i Metacade på nettsiden deres på denne lenken.

Metacade lanserer et jobbstyre i 2024

Her er det verdt å nevne at CertiK allerede har godkjent Metacade som en sikker og transparent blokkjedeplattform etter en ganske grundig revisjon.

Så langt har brukere flere måter å tjene på Metacade, takket være den spennende Play2Earn-modellen. Men medlemmer av dette fellesskapet kan også bruke MCADE-symbolene for å delta i spillturneringer – å vinne som gjør deg kvalifisert til å tjene belønninger.

Til slutt kompenserer Metacade også sine brukere for å engasjere seg med andre medlemmer, legge ut anmeldelser eller på noen annen måte bidra til plattformen.

På toppen av det, i siste kvartal i år, vil Metacade introdusere en jobbtavle, i henhold til Whitepaperen på nettstedet.

Det vil gjøre det mulig for spill- og Web3- selskaper for øvrig å annonsere rollene som medlemmer av fellesskapet vil kunne søke på, avhengig av deres ferdigheter og erfaring, for å få en ny jobb i en nisje som de trives med.

Klikk her for å vite mer om hvordan dette jobbstyret sannsynligvis vil fungere.

Er $MCADE en god investering akkurat nå?

Merk at alt på Metacade drives av det opprinnelige tokenet kalt $MCADE.

Den er for øyeblikket priset til over 15 % mindre enn hva den var verdt ved slutten av forhåndssalget i mars 2023. Men tilbaketrekkingen kan bare være en mulighet til å investere med tanke på at det er så mye spennende denne plattformen har planlagt for 2024.

En ny innsatspool den lanserte i oktober i fjor og det banebrytende samarbeidet den annonserte med Polygon omtrent samtidig, gjør den til en attraktiv investeringsmulighet.

Kryptomynten er for tiden notert på én desentralisert børs – Uniswap – og tre sentralisert (Bitget, BitMart og Coinstore).

Den bredere medvinden til kryptoområdet, enten det er knyttet til den ventende godkjenningen av en Spot Bitcoin ETF eller den amerikanske sentralbankens overgang til å kutte renten, kan også være til fordel for $MCADE i 2024.

Interessert i å investere Metacade ($MCADE)? Besøk nettstedet for å finne ut hvordan.