2024 kommer med mange forventninger i kryptovalutamarkedene. Selv om bemerkelsesverdig utvikling er forventet, er ingen mer forventet enn verdens første spot Bitcoin ETF. Faktisk spår analytikere så mye som 95 % sjanse for at ETF vil se grønt lys. Og derfor forventer investorer store bevegelser i markedet. Men SEC har utstedt en advarsel ettersom flere investorer slutter seg til Bitcoin-vognen. I mellomtiden bygger FOMO på det kommende prosjektet, Memeinator, som passerte $3,1 millioner i forhåndssalget.

FOMO advarer en forsikring om den første plassen Bitcoin ETF?

Brukere av sosiale medier var begeistret da US SEC advarte om risikoen ved kryptoinvestering. SEC advarte kryptoentusiaster mot å bygge FOMO og investere i digitale eiendeler med som årsak. Fra en investeringssans refererer FOMO til frykten for å gå glipp av en mulighet. Investorer engasjerer seg i tvangsmessig atferd, for eksempel å kjøpe en eiendel på grunn av en faktisk eller antatt fortjeneste.

Selv om det er uklart hvorfor SEC utstedte advarselen, foretok brukere den som et positivt signal for spot-ETFen. Det kommer selv om markedet venter på en potensiell avgjørelse innen fristen 10. januar, med mye optimisme. Følgelig har FOMO bygget rundt kryptovalutamarkeder, og hjulpet Bitcoin med å klatre over $44 000.

I følge SEC bør folk ikke kjøpe en bestemt eiendel fordi andre gjør det. I stedet bør de investere fordi det passer deres investeringsmål. Regulatoren advarte også investorer om ikke å ta en investeringsmulighet fordi populære figurer fremmer den.

Memeinator dyrker meme-minner etter hvert som oppføringen lokker

Bortsett fra Bitcoin, er investorer også entusiastiske for det raskt voksende meme-landskapet. Ettersom positive kryptovaluta-nyheter utvikler seg rundt Bitcoin, er det åpenbart at resten av sektoren vil dra nytte av det. En kryptovaluta som har vakt oppmerksomhet er Memeinator. Det er et kommende meme-prosjekt som utnytter AI for å gjøre meme-sektoren mer verdt.

Memeinator bruker AI for å skanne nettet og oppdage svake og uoriginale memer. Det knuser dem deretter fra jordens overflate, og garanterer at bare kvalitetsprosjekter trives. På denne måten tilbyr Memeinator en løsning på et vanskelig meme-kryptovalutaproblem med ukontrollert vekst.

Analytikere respekterer Memeinator høyt for sin rolle og forventer at symbolet vil forme meme-trender i 2024. Etter hvert som prosjektet skrider frem, vil det få popularitet, og drive prisen til en forventet markedsverdi på $1B. For at Memeinator skal oppnå en så betydelig markedsverdi, har analytikere øremerket den for opptil 50x gevinst.

Memeinator investerer også i kraftig markedsføring og merkevarebygging. Den kurerer topp influencere og lister på de beste børsene. Målet er å bli globalt kjent og få gjennomslag, leve til meme-etiketten og bli viral. Som sådan forventes Memeinator å øke eksponentielt, med potensiell notering på børser forventet i 2024.

132 % ROI i forhåndssalg og fremtidig 50x-verdi av MMTR

Memeinators fristende forhåndssalg har også blitt drevet av løftet om høy avkastning. Prosjektet gir hele 132 % avkastning i forhåndssalg. For eksempel åpnet forhåndssalget til $0,01 i trinn én, men MMTR er nå priset til $0,0186 i trinn 11. På siste 29. trinn vil tokenet bli verdsatt til $0,0485.

I tillegg kan Memeinators fremtidige verdipotensiale frigjøres ved bruk i andre Web 3.0-områder. En bemerkelsesverdig er gaming, som er satt til å bli lansert på slutten av forhåndssalget.

Tokenet vil også være tilgjengelig for innsats for passiv inntekt. Det finnes også fellesskaps NFT-er, der brukere lærer om de kreative verkene til Memeinator-teamet. Med applikasjonen er potensialet for at MMTR kan stige 50x i fremtiden utvilsomt. I mellomtiden kan en spekulasjon etter børsnoteringen se at MMTR oppnår en 10x gevinst i 2024.