2024 viser seg å være et spennende år for kryptovalutapriser. Ikke bare har markedet debutert med den første spot Bitcoin ETFen, men en ny CEX-DEX-æra utfolder seg. Pullix, en kommende kryptoplattform, blander de to for en sømløs brukeropplevelse. Gjennom den 6. fasen av forhåndssalget har investorer samlet over $3,5 millioner av det opprinnelige tokenet $PLX. Følgelig spår analytikere opptil 100x gevinst for tokenet i 2024.

Pullix – en hybrid CEX- og DEX-kryptovalutabørs

To vanlige børser i kryptovalutamarkeder er sentraliserte og desentraliserte børser. Hver har sine egne fordeler og ulemper.

Når vi snakker om sentraliserte børser, har sikkerhetsspørsmål vært en sentral utfordring. Sentrale lider av den mangelen at brukerne ikke har kontroll over sine private nøkler. Dette har vært en bekymring, siden brukere må stole på sikkerhetsprotokollene til børsen for å beskytte pengene sine.

Ikke desto mindre elsker investorer sentraliserte børser for deres rikelige likviditet og flere eiendeler som handles. Den samme fordelen med høy likviditet er utilgjengelig for desentraliserte børsbrukere. Imidlertid har desentraliserte børsbrukere full kontroll over pengene sine gjennom private nøkler.

Det vanskelige DEX/CEX-problemet løses av Pullix, som løser utfordringene fra begge verdener. På den ene siden har Pullix høy likviditet, siden plattformen tilbyr flere eiendeler, i motsetning til DEX-er. Investorer handler kryptovalutaer sammen med tradisjonelle eiendeler som ETFer, råvarer, forex og aksjer. Pullix trekker også likviditet ved å samarbeide med institusjonelle likviditetsleverandører som tier-1-banker.

På den annen side løser Pullix et plagsomt CEX-sikkerhetsproblem ved å gi brukerne kontroll over pengene sine. Brukere har private nøkler, som de kan bruke for å få tilgang til eiendelene sine. Mer innovativ enn CEX, plattformen er strukturert slik at brukere ikke trenger å gjennomgå KYCs for å handle. Man må registrere seg med en e-post og komme i gang, noe som gjør inngangsvennligheten lav sammenlignet med CEX-er.

Er Pullix en attraktiv investering?

Tiden med CEX-er og DEX-er kan bare bli rystet etter utilfredsstillende ytelse gjennom årene. Med investorer som peker på fallgruvene deres, vil en plattform som løser problemene garantert få gjennomslag. Som forhåndssalgssuksess viser, kan Pullix bli et oppsiktsvekkende prosjekt, og hjelpe til med prisstigningen på tokenet.

Ganske spennende er det også at Pullix er designet for å være en plattform med høy avkastning. Token-innehavere mottar en andel av daglige inntekter generert på plattformen gjennom en trade-to-earn-funksjon.

De oppførte kryptovalutaene er også tilgjengelige for innsats for å tjene passiv inntekt. Andre måter å lære på plattformen inkluderer yield farming og likviditetstilførsel.

Dessuten er Pullix ment å være en rimelig plattform. Brukere belastes null provisjoner og nyter små spreads for å maksimere kryptoinntektene deres. Handlene kan gjøres på en margin, med en gearing på opptil 1000:1.

Invester i Pullix for en 100x gevinst

I bunn og grunn er Pullix støttet av en robust plattform som lover å løse problemene til sine forgjengere. Med kollapsene av børser som FTX og den lave populariteten til DEX-er, kan Pullix trekke avtrekkeren. Exchange tokens har steget med over 100 ganger etter lansering, noe som gjør Pullix til en kandidat for en lignende gevinst. Den spekulative verdien for tokenet er fortsatt høy, og 100x-prediksjonen er oppnåelig i 2024.

I fremtiden kan Pullix nå enda høyere verdier. Inntjeningsmuligheten, fordelene og den unike kryptorollen kan drive etterspørselen til tokenet. Dette kan se at tokenet vokser eksponentielt til å bli en av de mest omsatte og verdifulle. Investorer kan kjøpe token på prosjektets nettside, med prisen i forhåndssalget som øker på hvert trinn.