Bitcoin har trukket seg tilbake de siste dagene, men eksperter er fortsatt overbevist om at dette året kommer til å bli et sterkt år for verdens største kryptovaluta etter markedsverdi.

Bitcoin kan nå et nytt høydepunkt i 2024

Vijay Ayyar – visepresidenten for CoinDCX, forventer at BTC vil nå et nytt høydepunkt i de kommende månedene. I et nylig intervju sa han:

Hvis sentimentet skal tros, ser vi potensielt på en akselerert bevegelse til nye all-time highs en gang i år.

Ayyars bullish syn er hovedsakelig basert på Spot Bitcoin ETF-ene som Securities & Exchange Commission i USA godkjente i forrige uke. Børshandlede fond forventes stort sett å øke institusjonell interesse for Bitcoin – og den relaterte tilstrømningen av kapital vil sannsynligvis resultere i en betydelig økning i prisen.

Historisk har imidlertid Bitcoin nesten aldri styrket seg i et vakum. Det har en tendens til å reflektere i kryptorommet for øvrig når en medvind begynner å dra fordel av prisen på en BTC. Så det kan tenkes at det forventede rallyet i Bitcoin vil hjelpe de kommende kryptoprosjektene som Bitbot i år.

Bitbot – en kort introduksjon

Bitbot er en Telegram-handelsbot som ønsker å sørge for at du får mest mulig ut av det forventede rallyet i kryptovalutaer i 2024.

Det den i hovedsak gjør er å gi deg – detaljinvestoren – tilgang til handelsverktøy av institusjonell kvalitet for å hjelpe til med å maksimere avkastningen og minimere risikoen du må ta mens du handler i kryptomarkedet.

Enda viktigere, det er den første handelsboten som ikke nødvendiggjør forvaring, noe som betyr at det er et ekstra lag med sikkerhet for brukere som velger å stole på Bitbot. På sin nettside uttaler Bitbot sitt oppdrag som:

Å legge verktøy av institusjonell kvalitet i hendene på detaljinvestorer, samtidig som de er sikret av MPC-depot.

Interessert i å finne ut mer om Bitbot? Besøk nettsiden på denne lenken.

Hvordan er Bitbot en investering i seg selv?

Det som gjør Bitbot desto mer interessant er dens opprinnelige token som driver alt denne plattformen står for.

Bitbot-tokenet er planlagt for et forhåndssalg som starter 17. januar. Å investere er en måte for deg å være en del av dette fellesskapet på og være kvalifisert til å delta og dra nytte av en eksklusiv inntektsdelingsmodell som skaper en ekstra inntektskilde for deg.

Bitbot lover også tilgang til begrensede funksjoner til de som eier dets opprinnelige token. Disse inkluderer kopihandel, edelstenskanner og ekstra passiv inntekt hvis du også deltar i henvisningsprogrammet.

Merk at Bitbot vil bruke “en del av forhåndssalgstildelingen til konkurranser – den første er en $100K konkurranse” i henhold til nettstedet. Du kan bli med på e-postlisten for å holde deg oppdatert med den nyeste informasjonen når Bibot lanserer sitt forhåndssalg på denne lenken.

Kryptomedvind kan hjelpe Bitbot

Husk at du ikke vil kunne realisere gevinster på investeringen din i Bitbot under forhåndssalget, da tokens vil bli utgitt først etter at forhåndssalget er fullført.

Men når forhåndssalget avsluttes, vil det opprinnelige Bitbot-tokenet sannsynligvis finne et hjem på en kryptobørs som har en tendens til å øke etterspørselen, noe som til slutt resulterer i neste etappe opp når det gjelder prisen på et kryptotoken.

Ifølge Statista forventes kryptomarkedet å vokse med en årlig sammensatt rate på litt over 10 %. Det er den typen vekst du vil kunne utnytte hvis du bestemmer deg for å kjøpe Bitbot i dag.

Til slutt er det andre faktorer på kort sikt som også kan være til fordel for Bitbot. For eksempel kan den amerikanske sentralbanken kutte rentene flere ganger i 2024, og dermed forbedre interessen for risikoaktiva som kryptovalutaer.

Og så er det Bitcoin-halvering som er planlagt i april. Klikk her for å finne ut mer om Bitbot og dets kommende forhåndssalg.