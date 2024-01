Hedera Hashgraphs (HBAR) tokenpris forble i en konsolideringsfase etter at Hedera Council annonserte et partnerskap med Hitachi America. Dette partnerskapet vil se at Hitachi blir med i Hederas styre.

Hitachi slutter seg til andre anerkjente organisasjoner i dette rådet som Google, Dell, Avery Dennison, Nomura og Wipro. Som rådsmedlem vil Hitachi bruke Hederas blokkjede for å drive økosystemet sitt i bransjer som kraft, elektronikk og helsevesen.

Nettopp, det tar sikte på å begynne å bruke det for sine proof-of-concepts for ende-til-ende forsyningskjedeprodukter. I en uttalelse sa Ravigopal Vennelakanti, visepresident for Big Data Analytics hos Hitachi:

“Hitachi ser et reelt potensial i løsninger for distribuert hovedbokteknologi (DLT) bygget på Hedera, gitt nettverkets svært skalerbare og sikre teknologi, og sterke forpliktelse til bærekraft. Hedera adresserer nye behov innen robusthet i forsyningskjeden, ren energi, IT/OT og halvlederindustrien, for eksempel.”

Å samarbeide med Hitachi er en viktig ting på grunn av størrelsen. Hitachi er det niende største børsnoterte selskapet i Japan med en markedsverdi på over 72 milliarder dollar. Den tilbyr sine løsninger over hele verden.

Mange store selskaper har valgt Hedera som sin blockchain-tjenesteleverandør av flere grunner. For det første er det en av de raskeste blokkjedene i verden med bare 3,2 sekunder i tid til slutt. Den kan også håndtere tusenvis av transaksjoner per sekund (TPS) for cent.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Hedera Hashgraph har økt sin markedsandel og tilbud de siste månedene. For eksempel, den nylige uttalelsen, lanserte utviklerne Stablecoin Studio, en løsning som hjelper folk med å bygge og lansere sine stablecoins.

I mellomtiden vokser Hederas DeFi-økosystem, selv om det er mindre enn rivalene. Den har nå over $71 millioner i total verdi låst (TVL). SaucerSwap, den største DEX i sitt økosystem, har tatt markedsandeler.

Hedera Hashgraphs HBAR forble i en konsolideringsfase etter Hitachi-kunngjøringen. Den ble handlet til $0,080 på mandag, lavere enn forrige ukes høyeste på $0,087. Den har falt med over 22 % fra det høyeste punktet i desember.