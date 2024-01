Kunstig intelligens kan påvirke omtrent 60 % av arbeidsmarkedet i høyinntektsland, ifølge Det internasjonale pengefondet.

AI kan bidra til å øke arbeidsproduktiviteten

Copy link to section

Den gode nyheten er at omtrent halvparten av disse sannsynligvis vil se en økning i produktiviteten på grunn av AI-integrasjon. I følge Kristalina Georgieva – sjefen for IMF:

Vi er på randen av en teknologisk revolusjon som kan sette i gang produktiviteten, øke global vekst og øke inntektene rundt om i verden.

Utsiktene hennes ligner på analytikere hos Goldman Sachs som nylig fortalte klienter i et forskningsnotat at kunstig intelligens kan bidra til en meningsfull forbedring av arbeidsproduktiviteten og øke bruttonasjonalproduktet med opptil 7,0 %.

Det de nevnte prognosene i hovedsak antyder er at fokuset på Gen AI forventes å fortsette i årene som kommer, og den relaterte fordelen vil sannsynligvis sive ned til mange navn, inkludert de nylig lanserte prosjektene som Memeinator.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La oss dykke dypere inn i hva Memeinator er og hva den har satt seg å oppnå.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Memeinator hjelper deg med rask vekst i AI

Copy link to section

Memeinator er først og fremst en blokkjedebasert plattform, men en som også aktivt bruker kunstig intelligens.

Grunnleggerne av prosjektet innser at svindel står i veien for kapitaltilførsel til meme-myntene. Så de har laget en plattform som bruker AI for å skanne etter svakere tokens på internett og slette deres eksistensen.

Alt i alt oppgir Memeinator sitt endelige mål i en Whitepaper på sin nettside som total dominans av meme-myntrommet. Initiativet er drevet av en egen mynt kalt “MMTR” som du i hovedsak kan tenke på som et middel for å få eksponering for den raske veksten innen kunstig intelligens.

Merk at MMTR for øyeblikket er i forhåndssalg. For å finne ut mer om Memeinator eller dens opprinnelige meme-mynt, besøk nettstedet på denne lenken.

Memeinator (MMTR) har allerede samlet inn millioner i forhåndssalg

Copy link to section

Memeinators forpliktelse til å eliminere de svake meme-myntene tiltrekker seg interesse for MMTR. Dette er bevist i det faktum at det opprinnelige tokenet har samlet inn nær 3,6 millioner dollar i løpet av noen måneder.

Den koster for øyeblikket $0,0186 og forventes å nå $0,0197 i neste fase av forhåndssalget, ifølge nettstedet.

Etter forhåndssalget vil MMTR liste på kryptobørser omtrent som sine jevnaldrende tidligere, noe som kan resultere i prisstigning ettersom det blir lettere for potensielle investorer å få tilgang til Memeinator.

Det er verdt å nevne her at Statista anslår at kunstig intelligens vil være et marked på 2,0 billioner dollar ved slutten av dette tiåret. Ved skriving er AI verdt rundt 200 milliarder dollar bare.

Du kan delta i forhåpentligvis dra nytte av den tidoblede veksten i løpet av de neste seks til syv årene med en stilling i Memeinator. Detaljer om prosjektet og MMTR-mynten er tilgjengelig her.

MMTR vil dra nytte av at meme-myntmarkedet fortsetter å vokse

Copy link to section

Til tross for de nevnte svindelene og svindelene, kom meme-myntmarkedet ut av asken for å få en verdi på rundt 20 milliarder dollar i løpet av to til tre år.

Ettersom Memeinator innfrir løftet sitt om å rydde denne plassen for svakere mynter og dominere den, kan det tenkes at markedet for meme-tokens vil vokse så raskt i de kommende årene også – og du kan dra nytte av den forventede veksten hvis du investerer i MMTR i dag.

Til slutt, husk at MMTR er en kryptomynt i kjernen. Så den bredere medvinden til kryptomarkedet kan også bidra til å øke prisen. På toppen av listen over medvind er Spot Bitcoin ETF som Securities & Exchange Commission endelig godkjente forrige uke.

Halvering av bitcoin og den forventede avkastningen fra den amerikanske sentralbanken til å kutte renten i år er blant andre kryptomedvinder som kan være en velsignelse for Memeinator. Klikk her for å lære hvordan du kjøper MMTR i noen få enkle trinn.