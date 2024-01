Fra juli 2023 ble den Telegram-baserte børsen Unibot (UNIBOT)-investorer behandlet med en uventet gave. Tosifrede gevinster gjorde at tokenet overgikk en verdi på 200x, og UNIBOT kjørte forbi prisen på $200. Gevinstene var ikke tilfeldig, ettersom appellen til Telegram-baserte roboter vokste. Selv om UNIBOT handler til halvparten av tidligere høyder i dag, illustrerte gevinstene populariteten til nisje-tokens. Nå varmer investorer opp til en annen Telegram-handelsbot som tilbyr større funksjoner og potensial. Bitbot forhåndssalg starter 17. januar 2024, og potensialet er mer enn 100 ganger. Vi går dypere inn i dette prosjektet, og hjelper til med å avdekke hvorfor den har blitt en sensasjon før lansering.

Om Bitbot?

Bitbot er en selvforvarende handelsbot som opererer på meldingsplattformen Telegram. Den lar brukere handle kryptovalutaer via sine kalde lommebøker. Kanskje et sentralt spørsmål som dveler i investorenes sinn er: hvorfor Bitbot?

Vel, vi husker alle den dramatiske detaljhandelsvanviddet på GameStop og AMC Entertainment-aksjen i 2021. Små investorer samlet seg for å overliste de store kanonene i begge detaljhandel-inspirerte meme- aksjebegivenheter. Begivenhetene viste detaljhandelskraft i handel og deres ustanselige søken etter ressurser og støtte.

Bitbot ønsker å styrke detaljinvestorer med ressursene og plattformen til å ta ansvar for deres handel. Bortsett fra å muliggjøre sikker oppbevaring av eiendeler, gir boten investorer teknologi av institusjonell kvalitet. Ved å gjøre det kan mindre investorer ta kalkulert markedsrisiko og bli avgjørende aktører. Boten kommer også med et ultraintuitivt grensesnitt for enkel navigering og deltakelse.

Men harde leksjoner har blitt lært, og Telegram-roboter har ikke vært uten kontroverser. Unibot var et offer for et hack som så rundt 560 000 dollar tapt, noe som førte til en krasj på 40 % av tokenet i fjor. Banana Gun, en annet Telegram-bot-token, mistet mer enn 99 % innen tre timer i september. Dette var etter et mistenkt teppetrekk som sendte sjokkbølger over markedet. Et uunngåelig spørsmål er: kan Bitbot lide den samme skjebnen?

Det er interessant hvordan Bitbot har unngått fallgruvene til sine forgjengere. I motsetning til sine rivaler, som har brukereiendeler og private nøkler, er Bitbot avhengig av ultra-fleksibel lommebokadministrasjon. Lommeboken er forsterket av MPC custodial API, og erstatter den private nøkkelen med individuelle nøkkelandeler. Siden ingen enkelt part har tilgang til hele nøkkelen, overvinner Bitbot sikkerhetssårbarhetene til sine konkurrenter.

Bitbot er stolt av ytterligere sikkerhetsfunksjoner. Det inkluderer Knightsafe, en desentralisert og åpen kildekodetjeneste for selvdepot av digital eiendeler. Andre inkluderer anti-MEV Bot for blokkjedeovervåking og anti-rug-funksjoner for å holde investorer trygge. Ganske enkelt, potensialet for Bitbot til å bli investorenes kjære og returnere høy avkastning er troverdig.

Kan Bitbot stige 100x i 2024?

Det er perfekt timing for Bitbot-lanseringen, som kommer når markedet varmer opp for et okseløp. Bitcoin steg til nesten $50 000 nylig, samtidig med godkjenningen av den første spot-ETFen. Tilsvarende er Bitcoins halvering, forventet i april 2024, en annen kommende bullish trigger.

Bitcoin blir sett på som et barometer for resten av sektoren, som utløser andre token-kjøp og bull runs. Ganske enkelt kan fremkomsten av et bullish marked bidra til å låse opp verdien av Bitbot.

Videre, som tidligere nevnt, vokser nisjetokens til å bli populære. Selv med bjørnekryptomarkedet oversteg handelsvolumene på robotene Unibot, Banana og Maestro 5 milliarder dollar. Volumene understreker handelsautomatisering som den neste store tingen, med Bitbot som en nøkkelspiller.

Til tross for utvilsomt sikkerhetsmangler, har trading bot-tokens som Unibot vært vitne til over 200 ganger gevinster. Med sin overlegne sikkerhetsmodell har Bitbot et lignende og høyere potensial. Dermed er en 100x prognose ganske konservativ, gitt de historiske pristrendene.

Sammenfallende med det bullish markedet og attraktive priser på $0,01 gjør Bitbot til et token å se på. I fremtiden er målet å liste BITBOT på de beste børsene og oppnå en markedsverdi på 1 milliard dollar. Investorer kan besøke prosjektets nettside for å kjøpe token når forhåndssalget åpner.