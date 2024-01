Kryptovalutamarkedet har gått inn i en rolig periode ettersom det siste rallyet avtar og investorer reflekterer over forrige ukes godkjenning av en Bitcoin ETF. Bitcoin forble under press på 43 000 dollar mens den totale markedsverdien for alle digitale mynter har sunket til 1,76 billioner dollar.

Bitbot-tokensalget starter

Kryptovalutaer er ikke de eneste eiendelene som sliter ettersom aksjer og råvarer har trukket seg tilbake ettersom håpet om rentekutt letter. Amerikanske aksjeindekser som Dow Jones, Nasdaq 100 og Russell 2000 har alle trukket seg tilbake. Globalt, indekser som Nifty 50 og Hang Seng krasjet også hardt.

Likevel, Bitbot, et selskap som lanserte sitt token for salg på onsdag, gjør det bra ettersom det tiltrekker seg investorer fra hele verden. Ifølge nettsiden deres har Bitbot samlet inn nesten 30 000 dollar, noen timer etter at token-salget startet. Utviklerområdet har som mål å samle inn 200 000 dollar i den første fasen før de øker prisen gradvis.

Tokensalg har blitt en populær rute for kryptoprosjekter for å samle inn penger. Disse salgene samlet inn millioner av dollar i 2023, og analytikere forventer at veksten vil bli sterkere i år ettersom rentene begynner å bevege seg lavere. Det er også en mulighet for at etterspørselen vil stige fremover og etter at Bitcoin går gjennom en halveringshendelse i april.

Mange mennesker som har investert i token-forhåndssalg har tjent en formue de siste månedene. For eksempel, på det meste, hadde Metacade en markedsverdi på over 32 millioner dollar, høyere enn de 15 millioner dollar som utviklerne samlet inn i token-salget.

Hva er Bitbot?

Bitbot er et selskap som søker å endre kryptohandelsindustrien. Den tar sikte på å gjøre det ved å lage en selvforvarende handelsbot som vil hjelpe tradere med å automatisere handel og generere sterke resultater over tid. Den vil ha institusjonell ytelse, en jevn brukeropplevelse og lynrask utførelse.

Viktigst av alt, Bitbot har innebygde anti-rug algoritmefunksjoner som hjelper til med å oppdage og redusere risikoer i markedet. Du kan lese mer om boten i denne whitepaperen.

Bitbot vil bli drevet av $BITBOT-tokenet, som vil ha flere funksjoner som inntektsdeling, eksklusiv tilgang til funksjoner i økosystemet og fellesskapsdeltakelse. Den vil også bli brukt til å betale for tilgang og fremme styring når den blir fullstendig desentralisert.

$BITBOT har en forsyningsgrense på 1 milliard tokens. I følge tokenomics vil 20 % av disse gå til utvikling mens 30 % vil bli tilbudt publikum gjennom videresalgsprosessen. Andre tokens vil gå til markedsføring, treasury, fellesskap og likviditet.

Er $BITBOT et godt kjøp?

Å investere i krypto-tokens er en ting med høy risiko og høy belønning. Når det fungerer, kan prosessen være svært givende som vi så med tokens som Pepe og Bonk. Tidlige investorer i disse tokenene tjente en formue da de steg i verdi i 2023.

Derfor er regelen at folk bare skal investere en liten del av midlene sine i disse tokens. I dette tilfellet, hvis tokenprisen stiger, vil de se sterk avkastning. På den annen side, hvis tokenet kollapser, vil tapene deres være minimale.