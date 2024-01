BTC har vært snakket om i markedet helt siden Securities & Exchange Commission i USA endelig kunngjorde sin godkjenning for Spot Bitcoin ETF.

100 milliarder dollar kan strømme inn i kryptovalutaer i 2024

Copy link to section

Bitcoin fanger all oppmerksomhet i disse dager, først og fremst fordi de børshandlede fondene gir store pengeforvaltere tilgang til verdens beste kryptovaluta.

Formuesforvaltning er for tiden en industri på 30 billioner dollar som kan strømme opptil 100 milliarder dollar inn i Bitcoin ETF-ene i 2024, ifølge analytikere hos Standard Chartered. Anthony Pompliano fra Pomp Investments sa også nylig:

Bitcoin begynner å bli en referanseverdi for den yngre generasjonen. De fleste investorer kan ikke slå referanseindekser. Så å legge til ny benchmark til aktivaallokeringen din er den eneste måten å følge med på.

Den ETF- drevne strømmen av kapital til Bitcoin er spesielt viktig fordi den sannsynligvis vil resultere i en meningsfull økning i prisen per mynt.

Og når Bitcoin styrker seg, har resten av kryptomarkedet, inkludert de nylig lanserte prosjektene som Meme Moguls, en tendens til å følge i fotsporene.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Meme Moguls tilbyr flere måter å tjene penger på

Copy link to section

Meme Moguls er en fremadstormende plattform som tilbyr mer enn én måte for sine brukere å skape en ekstra inntektskilde.

First er et spennende spill for å tjene økosystem som lar deg gå opp mot andre moguler og bli kvalifisert for en haug med belønninger så lenge du kan slå dem.

For det andre fungerer Meme Moguls omtrent som en børs for brukere for å handle meme-eiendeler. Forutsatt at du er dyktig som trader, kan du velge hva du er god på for å tjene penger på denne plattformen.

Så er det selvfølgelig staking hvis det du leter etter er en passiv inntektskilde.

Og til slutt, Meme Moguls har en egen meme-mynt kalt $MGLS. Du kan investere i det og dra nytte av den forventede prisstigningen i de kommende månedene. For å finne ut mer om Meme Moguls og $MGLS-tokenet, besøk prosjektets nettside på denne lenken.

Å eie $MGLS gir deg tilgang til eksklusive funksjoner

Copy link to section

Merk at å eie $MGLS åpner dører for deg til en håndfull eksklusive funksjoner også. Disse inkluderer eksponering for NFT-er og noen få metaverse-relaterte tilbud.

I tillegg får du en stemme når det gjelder retningen Meme Moguls tar fremover fordi det er en desentralisert plattform.

Meme Moguls har samlet inn nærmere 1,7 millioner dollar i løpet av få uker i sitt pågående forhåndssalg. Det er en indikasjon på at investeringsfellesskapet krever $MGLS som vanligvis er et godt tegn for fremtidsutsiktene til en kryptomynt.

Den opprinnelige Meme Moguls-mynten er priset til $0,0027 ved skriving med bare 85 millioner mynter igjen før neste prisoppgang. Du kan utforske enkle måter å investere i $MGLS meme-mynten i dag på Meme Moguls-nettstedet her.

Hva annet kan gi medvind for Meme Moguls ($MGLS)

Copy link to section

Meme Moguls og dens opprinnelige meme-mynt er desto mer attraktivt for en investering med tanke på vekstbanen til meme-myntene de siste årene.

Meme-mynter var stort sett ingenting verdt før pandemien, men hadde allerede utviklet seg til et marked på 20 milliarder dollar innen utgangen av 2022. Hvis veksttrenden fortsetter fremover, kan det å ha en posisjon i $MGLS gi ganske lukrativ avkastning.

Til slutt kan den opprinnelige mynten til Meme Moguls også dra nytte av andre kryptomedvinder, fordi meme eller ikke, det er en kryptovaluta i sin kjerne.

Så når den amerikanske sentralbanken begynner å kutte rentene og dermed øke etterspørselen etter risikoaktiva som kryptovalutaer i 2024, kan $MGLS-tokenet også se en økning i kapitaltilførselen.

Husk at Federal Open Market Committee allerede har signalisert opptil tre rentekutt i år som Invezz allerede har rapportert. Klikk her for å dykke dypere inn i Meme Moguls og $MGLS-tokenet.