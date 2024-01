Kryptovalutapriser hadde nok en vanskelig uke da investorer fortsatte å selge Bitcoin ETF-nyhetene. Bitcoin trakk seg tilbake til et lavpunkt på $41.000, mye lavere enn forrige ukes høyeste på nær $50.000. Andre mynter som Ethereum, Solana og Cardano forble under press. Denne artikkelen vil se på noen av nøkkelmyntene du kan følge med på i løpet av helgen, som Celestia (TIA), Decentraland (MANA) og Pullix.

Pullix-varsel

Pullix fortsatte å skyte på alle sylindre denne uken, selv da kryptofrykten og grådighetsindeksen trakk seg tilbake. I følge nettstedet har Pullix samlet inn over $3,9 millioner dollar i token-salget sitt, noe som gjør det til et av årets token-salg med best resultater.

For det første er Pullix et selskap som har som mål å endre kryptovalutaindustrien ved å utfordre slike som Binance og Coinbase. Det er en børs som kombinerer kraften til sentraliserte og desentraliserte utvekslinger.

Sluttproduktet vil være en hybridplattform som løser noen av utfordringene som disse børsene har. For eksempel vil den ha lav glidning ved å ha avansert likviditet i økosystemet.

Videre vil selskapet ha $PLX, en kryptovaluta som kan handles for å tjene. Innehavere av tokenet vil tjene litt penger avhengig av fortjenesten det vil gi. De vil også få provisjonsrabatter når de handler i økosystemet.

Mens CEX- og DEX-økosystemene er svært mettede, mener analytikere at det er rom for et avansert selskap som har bedre funksjoner. Du kan lese Pullix-whitepaperen her.

Celestia (TIA) prisprognose

Celestia, en modulær blokkjedeplattform, har vært en av de best presterende aktørene i kryptoindustrien. TIA har økt med nesten 700 %, noe som gir det en markedsverdi på over 2,8 milliarder dollar, noe som gjør det til et av de største nettverkene i kryptoindustrien.

Når vi ser på 4H-diagrammet, ser vi at TIA-tokenprisen har vært i en sterk oppadgående trend, og denne uken hoppet den til rekordhøye $20,32. Den trakk seg deretter tilbake og testet nøkkelstøttenivået på nytt på $16,37. Tokenet er inne i den stigende kanalen vist i lilla og er litt over 50-perioders glidende gjennomsnitt.

Derfor er utsiktene for mynten bullish, med det opprinnelige målet som det psykologiske nivået på $19,0. Et trekk under støtten på $16,37 vil ugyldiggjøre den bullish-visningen.

Decentraland prisprognose

Decentraland MANA har vært under press i det siste ettersom aktiviteten i økosystemet har avtatt. Som et resultat trakk tokenet seg fra desemberhøyden på $0,6062 og nådde et lavpunkt på $0,3958 forrige uke.

Den har nå slått tilbake og krysset nøkkelmotstanden på $0,4340, den laveste svingen 3. januar. Mynten har beveget seg litt over 50-perioders glidende gjennomsnitt og dannet et lite omvendt hode- og skuldermønster.

Derfor er utsiktene for MANA mildt sagt bullish, med neste pris å se på er $0,50. Et trekk under $0,44 vil ugyldiggjøre momentumet.