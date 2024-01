Marathon Digital Holdings Inc. (NASDAQ:MARA) steg 0,37 % på fredag. Etter hvert som aksjen steg på fredag, økte også handlede volumer. Gevinsten kom etter fem dager på rad med tap. Selv om gevinstene er små, signaliserer dette positive endringer i markedssentimentet, og favoriserer blokkjedeaksjen.

Tidligere resultater er en viktig indikator på hvordan aksjen kan prestere på kort og mellomlang sikt. Før Mara Digital Holdings oppnådde 0,37 % på fredag, falt 24,98 % av verdien på bare 5 dager. Hittil i år har aksjen tapt 39,45 %. Marathon Digital er fortsatt opp 140,03 % på 1 år. Investorer tiltrekkes av sannsynligheten for å doble verdien i løpet av ett år ved å investere i den flyktige aksjen.

Selskapet er strategisk posisjonert for å dra nytte av økende interesse for digitale eiendeler. Som en gruvevirksomhet for kryptovaluta er verdsettelsen av Marathon Digital nært knyttet til kryptobevegelser. Aksjen er et interessant valg å følge ettersom investeringsalternativene rundt digitale eiendeler øker. Nylig utvikling rundt krypto-ETFer har skapt mer interesse for selskaper som Marathon Digital.

Et viktig spørsmål er hvilken investeringsstil som passer best til selskapet. Mara Digital Holdings er en A-vurdert momentum-aksje. Det gjør det attraktivt for momentum investorer. Ytelsen til kryptomarkedene spiller en viktig rolle i grunnleggende og teknisk vekst av selskapet. Ettersom volatiliteten øker i kryptovalutamarkedene, anslås det å bygge seg opp momentum for selskapet. Aksjen har et stort potensial for momentum investorer.

Mara Digital Holdings kan finne støtte på $16

Kilde: TradingView

Fra et teknisk synspunkt kan Mara Digital Holdings etablere støtte på $16. Analyse viser at RSI på 38,78 nærmer seg oversolgt regionen. Dette innebærer mindre sannsynlighet for ytterligere nedgang. 14-dagers SMA for RSI på 53,12 indikerer et nøytralt syn på prisbevegelser. Indikativt kan verdsettelsen av Mara Digital Holdings etablere støtte på dagens nivåer. Dersom verdsettelsen legger seg på $16, kan dette være et godt inngangspunkt for momentumhandlere.

Sammendrag

Mara Digital Holdings er en attraktiv momentum-aksje. Det gir eksponering mot kryptovalutapriser og -markeder. Ettersom volatiliteten i området for digitale eiendeler øker, kan Marathon Digital få fundamental og teknisk gevinst. Verdsettelsen på $16 er et godt kjøpsinngangspunkt dersom dette nivået etablerer seg som støtte.