Kryptovalutamarkedet forblir rødt, med Bitcoin ned rundt 3 % det siste døgnet til $39 881 på pressetidspunktet. Den ledende kryptoen har falt 6,49 % de siste syv dagene. Ettersom bjørner dominerer BTC, forblir Pullix (PLX) og Binance Coin (BNB) stabile.

Bitcoin er mottakelig for nok et fall

Copy link to section

BTC stupte under $40K for første gang i 2024 etter å ha falt rundt 3 % i løpet av det siste døgnet. BTC prishandlinger de siste tre ukene indikerer selger-nyhetene-konseptet etter de amerikanske godkjente spot-ETFene for Bitcoin.

Dessuten bidrar gruvearbeidere, kortsiktige eiere og Grayscale Investments til den bearish-saken med betydelige salg. FTX & Alameda likviderte også BTC verdt rundt $1,1 milliarder under tilbakebetalingsprosedyren.

I den sammenheng spådde kryptoanalytiker Scott et Bitcoin-fall mot $34K når dominanskrypten mister fart i $39K-regionen.

$BTC 40401 , 39268 next , below that theres a bit of drop to 34k pic.twitter.com/6E4KS6OOL0 — Scott (@FL34786) January 19, 2024

Eksperten forventer at BTC-prisen vil fortsette å stupe mot støtteområdet til $34K-området i de kommende ukene.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pullix (PLX) tiltrekker seg oppmerksomhet med bemerkelsesverdig suksess

Copy link to section

Pullix feirer tidlig suksess ettersom den tiltrekker seg global oppmerksomhet med sitt pågående forhåndssalg. Prosjektet har samlet inn over 4,28 millioner dollar på trinn seks, noe som viser investortillit for dets langsiktige potensial.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pullix ser økt optimisme på grunn av potensialet til å revolusjonere digital handel med et hybrid økosystem som utnytter mulighetene til sentraliserte og desentraliserte børser.

Den unike børsen vil bruke PLX som styringstoken. I mellomtiden vil “trade-to-earn”-mynten tillate brukere å nyte belønninger og passiv inntekt mens de bruker plattformen og deltar i forskjellige handelsutfordringer.

I motsetning til andre DEX-er eller CEX-er, vil Pullix som er lett å bruke, tilby fast inntekt til sine lojale brukere. PLX er børsens kjøretøy for cashback-tjenester, kampanjetilbud og belønningsdistribusjon.

Interesserte investorer kan kjøpe PLX til gjeldende pris på $0,08 og forutse betydelig avkastning ettersom eksperter spår oppgang til $1-merket.

Binance Coin klar for et massivt utbrudd

Copy link to section

BNB har opprettholdt sideveis prisaksjoner de siste ukene. Altcoinen holdt seg over $300-merket til tross for Bitcoins ras, og det økende momentumet fremhever langsiktig stabilitet.

Binance Coin økte med over 50 % de siste tre månedene til over $300. Dessuten hjelper det daglige handelsvolumet på $15,69B til å holde altcoinen flytende. BNB handler nær $311 på tidspunktet for denne publikasjonen, og viser et solid comeback. Dessuten kan den jevne underliggende etterspørselen drive alt utover motstandene på kort sikt.

📊 NEUTRAL: #BNBUSDT | $BNB | 4h



BNB price is facing resistance at $317 to $321 and $330, but indicators suggest a potential recovery.



⚡️ Fast Insights: https://t.co/wfDqnUHExV pic.twitter.com/1sJgUkwm8G — Crypto | #1 Free Signals (@best_analysts) January 21, 2024

Det vil åpne den oppadgående veien mot 52-ukers topp på $352 under støttende markedsforhold.

Du kan finne mer informasjon om Pullix og PLX forhåndssalg på nettsiden deres.