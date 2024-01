Bitcoin ETF er «en av de viktigste investeringene i vår levetid», sier Cathie Wood – grunnlegger og administrerende direktør i Ark Invest.

Wood forklarer den nylige nedgangen i Bitcoin

Verdens største kryptovaluta har gått nedover helt siden Securities & Exchange Commission i USA ga godkjenning for Spot Bitcoin ETFer.

Men den innflytelsesrike investoren tilskriver den nylige prishandlingen delvis “selg nyhetene”-fortellingen. Til slutt er hun overbevist om at børshandlede fond vil vise seg å være en vesentlig fordel for BTC. På CNBCs ” Closing Bell: Overtime ” sa Wood nylig:

Det er et globalt regelbasert pengesystem. Det er den største av alle kryptoideer som finnes. Dette er den økonomiske supermotorveien. Vi er spente på utsiktene.

Ved slutten av dette tiåret forventer Wood at prisen på en Bitcoin vil overstige $1,0 millioner ettersom institusjonelle penger fortsetter å strømme inn i kryptorommet på baksiden av de nylig godkjente børshandlede fondene.

Det kan tenkes at det relaterte rallyet i Bitcoin vil hjelpe andre kryptovalutaer til å vinne også – inkludert kommende prosjekter som Pullix.

Her er hva Pullix har satt seg fore å oppnå

Pullix er en nylig lansert hybridbørs som spesielt henvender seg til de som er frustrerte over likviditetsproblemet med en DeFi- børs.

Løsningen ligger i å bringe fordelene med en sentralisert så vel som en desentralisert børs til brukere innenfor en enkelt plattform – og det er det Pullix gjør.

Men plattformen har også mye mer å tilby. For eksempel kan de som velger Pullix tjene belønninger for handel på hybridbørsen. Trade-to-Earn initiativet gjør det mye mer spennende for brukerne.

I tillegg, hvis du eier det opprinnelige PLX-tokenet, vil prosjektet til og med dele noen av inntektene med deg som du egentlig kan tenke på som et middel til fast passiv inntekt. Klikk her for å finne ut mer om Pullix.

Hva gjør PLX potensielt til en god investering?

Som nevnt tidligere, er et innfødt PLX-token det som driver Pullix og alt det står for.

Så eksponering for denne hybridbørsen er en investering i seg selv – og dens opprinnelige token kan låse opp prisstigning på baksiden av den bredere kryptomedvinden, inkludert Bitcoin ETF-er.

Det er verdt å nevne at Pullix har samlet inn godt over $4,3 millioner i løpet av noen uker. Det tyder på at etterspørselen etter det opprinnelige PLX-tokenet har vært sterk, noe som vanligvis er et tegn på en god investering med potensial for lukrativ avkastning.

Det som er enda mer attraktivt med PLX er at det for øyeblikket kun er priset til $0,08. Så du trenger ikke å tømme lommeboken for å ta en tidlig posisjon i dette tokenet som for øyeblikket er i forhåndssalg. Prisen på Pullix-tokenet er beregnet til å øke på fredag. Du kan besøke nettstedet for å finne ut mer om PLX-tokenet.

Hva annet kan hjelpe Pullix (PLX) token?

I følge Statista vil inntektene i kryptovalutamarkedet vokse med en sammensatt årlig rate på 8,62 % til 71,7 milliarder dollar innen 2028.

Den nevnte veksten kan like godt være til nytte for Pullix-tokenet, spesielt med tanke på den sterke etterspørselen den har trukket de siste ukene. Hybridbørsen får innpass i investeringsmiljøet, også fordi den fokuserer enormt på sikkerhet, noe som stort sett er et krav for en kryptohandler.

Andre kryptorelaterte medvinder som det opprinnelige PLX-tokenet kan dra nytte av, inkludert Federal Reserves forventede omdreiningspunkt for å kutte rentene i 2024.

Konsumprisindeksen eller KPI i USA var opp 0,3 % for måneden i desember mot en forventet økning på 0,2 %. Likevel er mange fortsatt overbevist om at sentralbanken vil senke renten flere ganger i år.

Interessert i å finne ut hvordan du investerer i Pullix? Klikk her for å besøke nettstedet og ta en tidlig posisjon i PLX-tokenet.