For knapt fire år siden handlet El Lilly (NYSE: LLY) for bare rundt 130 dollar. Spol frem til i dag handles aksjen til hele $627, etter å nylig ha registrert en ny rekordpris over $645. Det tilsvarer en prisøkning på nesten 400 %. Avkastningen det siste året er også ganske imponerende med 80 %. Og gjett hva? El Lilly er nå mer verdifull enn EV-giganten Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).

Med en markedsverdi på 595,80 milliarder dollar er El Lilly unektelig en stigende gigant i aksjemarkedet. Takket være Teslas nylige prisfall, er El Lilly-verdien høyere enn elbilprodusentens 581 milliarder dollar. Men er det sannsynlig at avskaffelsen av en av de beste bioteknologiaksjene vil fortsette i 2024?

El Lillys attraktivitet for investorer har vært udiskutabel. I det minste kan den siste aksjekursbevegelsen bekrefte dette. Analytikere er også positive til selskapet. Goldman Sachs forventer at aksjen vil stige med 140 % innen 2028, hjulpet av økt etterspørsel etter GLP-1-medisinene.

Like gode som rangeringene har El Lilly kommet med sterke uttalelser i markedet. Aksjen sementerte sine robuste oppganger i 2023 da “Ozempic-mani” drev etterspørselen etter vekttapsmedisiner. Selvfølgelig lager El Lilly en nisje, med spådommer om at fedmemarkedet vil bli en stor bedrift i 2024.

Motsatt posisjonerer El Lilly seg for fremtiden. I november 2023 godkjente FDA selskapets fedmemedisin tirzepatid. I desember kunngjorde den positive resultater for pasienter som fikk dets vekttapsmedisin Zepbound. Selskapets fedmemiddel, Wegovy, har også vist seg å redusere risikoen for kardiovaskulære angrep.

El Lilly tester forskjellige andre medisiner og kjøpte nylig Versanis Bio for å styrke legemiddelporteføljen. Resultatene av denne medikamentutviklingen vil definitivt lønne seg i årene som kommer. For milliardærinvestor Ken Langone kan El Lilly være det første medisinselskapet med billioner dollar.

El Lilly teknisk analyse

Source – TradingView

Fra et teknisk investeringsperspektiv handler El Lilly på eller nær den overkjøpte sonen. Aksjen har hardnakket holdt seg i kjøpssonen en stund, og har sjelden falt under RSI-midtpunktet på 50. Momentumet er sterkt bullish.

Bør du investere i El Lilly?

El Lilly krysser av for å være en attraktiv vekstaksje. Selskapets produktportefølje er spennende, understreket av en etterspørsel etter medisiner for vekttap. Mens det grunnleggende er robust for aksjen, er det nåværende prisnivået høyt. Aksjen kan bli mer attraktiv etter en korreksjonsfase.