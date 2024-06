Hong Kongs bitcoin-ETF-er samler inn 230 millioner dollar den første uken, og overgår futures

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Hong Kongs introduksjon av spot- Bitcoin -børshandlede fond (ETFs) har markert en betydelig milepæl, og samlet 230 millioner dollar i forvaltningskapital (AUM) på bare deres første uke, og overgår deres futures-motparter og reflekterer en bredere global trend mot aksept av kryptovaluta.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Rask akkumulering av midler under forvaltning

Copy link to section

Hong Kong Stock Exchange -data avslørte at den totale AUM for virtuelle aktiva spot-ETFer, som inkluderer både Bitcoin og Ethereum, nådde $273 millioner.

Dette tallet overstiger spesielt $152 millioner AUM for virtuelle aktivafutures ETFer med nesten 80 %, noe som understreker den sterke investorinteressen i direkte kryptovalutaeksponering kontra futuresbaserte strategier.

Ledende utøvere blant nye ETFer

Copy link to section

Blant de nylig lanserte produktene, ledet China Asset Management Co. (China AMC) flokken med sine ETF-er som sikret imponerende summer kort tid etter lansering – 116 millioner dollar for Bitcoin og 19 millioner dollar for Ethereum.

Andre bemerkelsesverdige prestasjoner ble sett fra Bosera International og HashKey Capital, med deres Bitcoin ETF som samlet $57 millioner og deres Ethereum-motpart $11,6 millioner.

På samme måte klarte Harvest Global Investment å tiltrekke seg rundt 57 millioner dollar for sin Bitcoin ETF og 11,5 millioner dollar for sin Ethereum ETF.

Kontekst fra den globale utviklingen

Copy link to section

Entusiasmen for spot Bitcoin ETFer i Hong Kong gjenspeiler trender i andre nasjoner der lignende finansielle produkter har blitt lansert.

For eksempel så USA betydelig interesse for sine første Bitcoin futures ETFer i 2021, selv om markedet fortsatt venter på godkjenning for rene spot Bitcoin ETFer på grunn av regulatoriske hindringer.

Land som Canada og Brasil har med suksess lansert spot Bitcoin ETFer, og opplever betydelig investorinteresse, noe som har banet vei for andre markeder å følge etter.

Implikasjoner for kryptovalutamarkedet

Copy link to section

Suksessen til Hong Kongs spot Bitcoin ETFer i den innledende fasen antyder et voksende marked som blir stadig mer komfortabel med tradisjonelle finansielle strukturer som ETFer for å investere i digitale eiendeler.

Dette trekket kan potensielt føre til mer utbredt aksept og normalisering av kryptovalutaer i vanlig finans, ikke bare i Hong Kong, men globalt.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.