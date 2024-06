Hvorfor The Hershey Company er et kjøp under $200

The Hershey Company (NYSE: HSY) rapporterte nylig inntjening for første kvartal 2024, og overgår både topp- og bunnlinjeestimater. Med en Non-GAAP EPS på $3,07, som overgår forventningene med $0,31, og en inntekt på $3,25 milliarder som markerer en økning på 8,7% fra år til år, har Hershey vist robust ytelse i møte med utviklende økonomiske forhold og høye kakaopriser.

Selskapets organiske nettoomsetning i konstant valuta var også vitne til en imponerende vekst på 8,6 %, noe som bekreftet sin posisjon som en trofast i konfektindustrien.

Imidlertid skuffet selskapet i løpet av Q1-resultatet analytikere med sine økonomiske utsikter for 2024 for hele året, og opprettholdt anslagene for netto salgsvekst til å øke marginalt med 2-3 %, uten vekst i resultat per aksje, og justert inntjening per aksje.

Med fokus på å fremme smidighet og automatiseringsinitiativer mens hun navigerer i markedsutfordringer, har Hershey vist motstandskraft og strategisk fremsyn i sine operasjoner. La oss nå se hva diagrammene har å si om Hersheys aksjer fremover.

Slutt på nedadgående trend

Hersheys aksje så en kraftig nedgang i andre halvdel av 2023, og falt fra over $270 til under $200. I løpet av de siste ukene kan vi imidlertid se at den har funnet støtte nær $180-nivået flere ganger siden den gang, og har handlet i en rekke $180-$205, noe som tyder på at undergangen er over.

HSY-diagram av TradingView

Investorer og langsiktige handelsmenn kan begynne å akkumulere aksjer under $200 med et stop loss under $178,8.

Vent til konsolideringen er over

I de kortsiktige timediagrammene kan vi også se at aksjen har vært rekkeviddebundet og har så langt slitt med å krysse $200-merket.

HSY-diagram av TradingView

Bullish kortsiktige handelsmenn bør vente til aksjen passerer over $200 og lukke over den i en dag før de åpner en lang posisjon. Traders som er bearish på aksjen kan starte en shortposisjon her med et stop loss over $206,4 og et resultatmål på $183,4.

