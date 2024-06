SEC utsteder Wells-varsel til Robinhood Crypto

US Securities and Exchange Commission (SEC) har utstedt en Wells Notice mot Robinhood, rettet mot det børsnoterte selskapets kryptovirksomhet.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

De regulatoriske nyhetene så at Robinhoods aksjekurs falt med rundt 2,2 % i førmarkedshandel. Robinhood-aksjekursen var på $17,95 klokken 9:20 ET mandag.

I følge Wells Notice påstår SEC brudd på seksjoner 15(a) og 17A i Securities Exchange Act av 1934 mot Robinhood Crypto.

Spesifikt indikerer SEC sitt neste skritt med å ta en håndhevelsestiltak mot Robinhood Crypto LLC, med etterforskningsstevninger som har blitt sendt rundt plattformens kryptooppføringer, varetekt blant andre operasjoner.

SEC-ansattes “foreløpige avgjørelse” er at byrået kan fortsette med en håndhevelsestiltak mot selskapet.

I et svar publisert 6. mai sa Robinhood at den var skuffet over SECs handlinger, som kommer til tross for selskapets forsøk på å registrere seg.

“Etter år med god tro forsøk på å samarbeide med SEC for klarhet i regelverket, inkludert vårt velkjente forsøk på å ‘komme inn og registrere’, er vi skuffet over at byrået har bestemt seg for å utstede en Wells Notice relatert til vår amerikanske kryptovirksomhet,” Dan Gallagher, Chief Legal, Compliance and Corporate Affairs Officer hos Robinhood Markets, Inc., sa i et svar delt via et blogginnlegg.