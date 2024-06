Svakhet i Target Corp (NYSE: TGT) siden slutten av mars er en mulighet til å kjøpe et kvalitetsnavn til en rabatt, ifølge analytikere hos Citi.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Målaksjen har oppside til $180

Copy link to section

Investeringsselskapet hevet sin rating på detaljhandelsmerket i morges til “kjøp”. Analytikerne er overbevist om at aksjene kan klatre til $180 eller 13% herfra.

Citi ble bullish på Target-aksjen i dag ettersom ekspertene nå ser den på en stabil bane etter et eller to år med turbulens.

Vi tror $TGT har dukket opp som en av vinnerne innen detaljhandelslandskapet med en mulighet til å forbedre EBIT-marginen i årene som kommer (spesielt i FY24).

Målaksjer har tapt rundt 10 % på litt over en måned, men er fortsatt opp mer enn 15 % sammenlignet med starten av 2024.

Hvorfor ellers er han bullish på $TGT?

Copy link to section

Citi anbefaler å eie Target-aksjer siden lagernivåene nå er godt administrert.

Gunstige salgssammenligninger kan også være en fordel for aksjekursen fremover, sa analytikere til kunder i et forskningsnotat tirsdag.

$TGT er planlagt å rapportere sine økonomiske resultater for første kvartal senere denne måneden. Konsensus er at den skal tjene $2,02 per aksje mot $2,05 per aksje for et år siden.

Legg merke til at Target Corp for øyeblikket betaler en utbytteavkastning på 2,75 %, noe som utgjør en annen god grunn til å ha det i investeringsporteføljen din.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.