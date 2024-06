I en umiddelbar suksess nådde forhåndssalget for Bitbot, en ledende AI -drevet Telegram-handelsbot over 3 millioner dollar.

Dette er på grunn av Bitbots nylige kunngjøring av noen spennende produktforbedringer. Den nåværende Bitbot Gem Scanner bruker avansert AI-teknologi i sin blokkjedeanalyse.

Bitbots forhåndssalgsprogresjon og tokenlansering

Prosjektet utvikler seg ganske raskt og har allerede nådd stadium 13 av 15 i forhåndssalgsfasen, som forventes å avsluttes dette kvartalet.

Forhåndssalget vil vare til slutten av dette kvartalet og vil bane vei for den offentlige lanseringen av BITBOT-tokens. Prisen på Bitbot-tokens øker for hvert trinn Bitbot går videre i forhåndssalgsfasen, noe som gjør tidlig investering til et lukrativt forslag for investorer.

Disse verktøyene som tilbys av Bitbot og som er AI-baserte, kan gi forbedret innsikt for kjøp og salg, noe som fører til kortsiktige prissvingninger.

Bitbots forbedrede sikkerhet og avanserte handelsfunksjoner

Bitbots verdiforslag er bygget på sikkerhet gjennom et partnerskap med Knightsafe, en leder innen digital cybersikkerhet.

Ikke-forvarende lommebøker vil bli implementert under ledelse av Knightsafe, da dette vil garantere bedre beskyttelse av brukereiendeler. Dessuten har Bitbot et utvalg av sofistikerte handelsalternativer som kan forbedre brukernes opplevelse.

Dessuten tilbyr Bitbot kopihandel og snipe-handelsfunksjoner, samt inkluderer anti-MEV og anti-svindel tiltak for å øke plattformsikkerheten.

Bitbots innovative styrking

Bitbot er en innovativ Telegram-handelsbot som tar sikte på å demokratisere tilgangen til smarte investeringsverktøy. Den tillater direkte handel innenfor Telegram-plattformen og beholder full kontroll over sine eiendeler gjennom et intuitivt designet sikkert grensesnitt.

På denne måten kan flere mennesker bli trukket inn i kryptofinansiering ettersom økonomiske ulikheter forsvinner med nye deltakere som kommer inn i kryptomarkedet.

Eksponentiell vekst har skjedd i Bitbot-fellesskapet med totalt 140 000 medlemmer, inkludert en solid tilstedeværelse på både plattform X (110 000 følgere) og Telegram (nesten 30 000 medlemmer).

Etter hvert som årets produktlansering nærmer seg, er Bitbot-teamet strategisk posisjonert for å gjøre en betydelig del av dette fellesskapet til aktive brukere.

Bygge tillit og åpenhet

Rebranding-forsøk av Bitbot har i stor grad bidratt til suksessen før salget. Den nye utformingen av nettstedet har et oppdatert utseende og viser fremtredende prosjektets forhøyede AI-funksjoner.

Denne utviklingen mot å investere i kunstig intelligens har blitt utpekt som en av de viktigste driverne bak en økning i etterspørselen før salg.

Bitbot kan være en game changer i kryptovalutamiljøet. Gjennom sin ikke-depotbaserte Telegram-handelsplattform, som er den første i historien, sikrer Bitbot at midler flyttes først etter vellykket gjennomføring av handel.

Detaljhandelsinvestorer styrkes av disse sikkerhetstiltakene kombinert med handelsverktøy for kunstig intelligens som effektivt konkurrerer mot institusjonelle aktører.

Hvordan er Bitbot sammenlignet med andre kryptovalutaer?

Shiba og andre meme-mynter har en markedsverdi på 15 milliarder dollar og enorme forsyninger. Selv om den vil ha en innledende token-forsyning på 800 millioner, er Bitbot foretrukket blant Telegram Trading Bots på grunn av dens utbredte nytte.

Blant konkurrenter som Unibot og Banana Gun som oppnådde betydelige markedsverdier til tross for sikkerhetsproblemer, skiller Bitbot seg ut med strategiske fordeler som kan føre til betydelig vekst.

Selv om Bitbot-forhåndssalg ble vurdert i den høyeste prosentandelen, dominerer fortsatt meme-mynter markedet, og gir tidlige investorer enorme muligheter for betydelig avkastning.