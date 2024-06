Royal Caribbean går på ansettelsesrunde ettersom etterspørselen etter cruise slår rekord i 2023

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Royal Caribbean Group er i gang med en massiv rekrutteringskampanje, og planlegger å ansette rundt 10 000 arbeidere i 2024 for å bemanne sine skip og private destinasjoner midt i rekordstor etterspørsel etter cruise.

Royal Caribbeans globale søken etter ansatte

Med cruisebestillinger som når alle tiders høyder, samarbeider Royal Caribbean med turistråd og havneoperatører over hele verden for å dekke det økende behovet for arbeidskraft.

Denne globale rekrutteringsinnsatsen spenner fra Karibia til steder så langt unna som Gambia, og fremhever selskapets ekspansive tilnærming til å skaffe talent.

Cruiseoperatøren sysselsetter for tiden rundt 700 arbeidere fra Gambia og ønsker å øke dette antallet betydelig.

Royal Caribbeans ekspanderende flåte

Presset for flere arbeidere faller sammen med Royal Caribbeans planer om å introdusere tre nye skip til sin flåte.

Denne utvidelsen er en del av grunnen til at cruiserederiets sjøbaserte arbeidsstyrke vil vokse, til tross for at de var 6 % lavere ved utgangen av 2023 sammenlignet med året før.

Utdanning og opplæring nøkkelen til å nå rekrutteringsmål

Arbeidet med å møte etterspørselen etter arbeidskraft er ikke uten utfordringer.

Royal Caribbean og dets industririval Carnival har oppfordret Caribbean Maritime University i Jamaica til å forbedre kortsiktige ferdigheter og sertifiseringskurs for å forberede flere arbeidere til karrierer til sjøs.

På samme måte, i St. Maarten, trakk ikke et rekrutteringssøk med sikte på å ansette 1000 arbeidere så mange søkere som forventet, noe som indikerer potensielle hull i bevissthet eller interesse for maritime karrierer.

Regionale svar på rekrutteringsarbeid

På De britiske jomfruøyene markerer en ny forespørsel om rekrutteringsstøtte fra Royal Caribbean en første for regionen.

BVI Havnevesen uttrykte sin intensjon om å følge opp cruiserederiets forespørsel om å se hvordan man best kan legge til rette for denne store ansettelsesmuligheten.

I mellomtiden pågår diskusjoner på St. Maarten om hvordan man kan forbedre rekrutteringsresultatene etter at mindre enn en tredjedel av det målsatte antallet ble brukt under fjorårets aksjon.

Hvordan går cruisebransjen?

Florida-Caribbean Cruise Association bemerker at det trengs titusenvis av arbeidere fra Karibia og Latin-Amerika etter hvert som nye skip blir distribuert over industrien.

En av de store utfordringene som nevnes av reiselivsråd og havner er å utdanne potensielle kandidater om mulighetene og realitetene ved en karriere til sjøs.

Mens Royal Caribbean forbereder seg på nok et rekordår i inntekter og flåteutvidelse, er dets globale ansettelsesinitiativ en kritisk komponent for å opprettholde vekst og utnytte den blomstrende interessen for cruiseferier.

