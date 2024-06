USD/JPY-prognose: hedgefond shorter fortsatt den japanske yenen

Den japanske yenens implosjon gjenopptok denne uken ettersom bekymringene for landets økonomi og intervensjoner fortsatte. USD/JPY -kursen har steget i tre dager på rad, og beveget seg til det høyeste på 155,17, høyere enn forrige ukes laveste på 151,92.

Den japanske yenen er fortsatt i fare

Den japanske yenen har kollapset hardt på over et tiår da Bank of Japan omfavnet lave renter og politikk for kvantitative lettelser (QE).

USD/JPY-paret bunnet på 75,45 i 2011 og økte deretter til et høyest på flere tiår på 160 denne måneden. I samme periode steg den amerikanske dollarindeksen fra 72 dollar til over 105 dollar.

I motsetning til andre sentralbanker, har BoJ unngått å heve renten i et forsøk på å stimulere inflasjonen i landet. Den leverte bare en bitteliten renteøkning på 0,10 % tidligere i år.

Japan står overfor unike utfordringer. Det er det mest gjeldsatte landet i G7 med en gjeld i forhold til BNP på over 261 %.

Mesteparten av denne gjelden, eller omtrent 53 %, eies av BoJ. BoJ gir denne gjelden ved ganske enkelt å skrive ut kontanter. Resten av gjelden holdes av slike som forsikringsselskaper, banker, utlendinger og pensjonsfond.

Som et resultat har BoJ unngått å heve rentene på grunn av innvirkningen på landets gjeldsbetjeningsregime. Som vi har sett i USA, fører høyere renter til høyere gjeldsbetjeningskostnader. Den amerikanske regjeringen forventes å betale over 1 billion dollar i renter i år.

I Japan har BoJ antydet at den vil være forsiktig når det gjelder å gjennomføre renteøkninger, noe som forklarer hvorfor yenen har stupt.

Den nylige økningen i valutaen skjedde da BoJ distribuerte milliarder av dollar i markedet. I de fleste tilfeller er disse tiltakene vanligvis midlertidige, slik vi så i 2022. På den tiden brukte banken milliarder på å støtte valutaen, men dens nedtrend gjenopptok seg da disse tiltakene tok slutt.

Et sannsynlig håp for yenen er at Federal Reserve kan begynne å kutte renten senere i år. Dessuten har de siste økonomiske tallene vært svake. Forbrukertilliten og industriproduksjonen falt mens arbeidsledigheten steg til 3,9 %.

I mellomtiden er hedgefond og andre spekulanter ekstremt bearish på JPY. Data fra CFTC viser at deres posisjonering har vært i det negative området siden desember 2021. Den nylige CoT-rapporten plasserte tallet på minus 168,4 000, nær et lavpunkt i flere tiår på 180 000.

CoT-rapport om JPY

USD/JPY teknisk analyse

USD/JPY-diagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at USD til JPY-kursen toppet seg på 160,26 29. april og deretter falt til 151,88. Denne prishandlingen skjedde da den japanske regjeringen grep inn i markedet.

Som jeg skrev da, har virkningen av valutaintervensjoner en tendens til å være kortvarig, noe som forklarer hvorfor den har tatt seg opp igjen. Paret brøt og testet på nytt siden 151,88 var den høyeste svingen i november 2023.

Det har holdt seg over alle glidende gjennomsnitt, noe som er et tegn på at okser fortsatt har kontroll. Derfor mistenker jeg at paret vil fortsette å stige ettersom kjøpere målretter nøkkelmotstandspunktet til 160 i løpet av de neste månedene.

Dette synet kan bli avsporet av handlingene til Federal Reserve, som forventes å begynne å kutte renten senere i år.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.