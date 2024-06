USD/SEK og EUR/SEK: Her er grunnen til at den svenske kronen bare falt

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Den svenske kronen fortsatte sin nedadgående trend onsdag. EUR/SEK- kursen steg til 11,78 og er nær det høyeste nivået siden november i fjor. Den har steget med over 6,6 % fra det laveste punktet i år.

På samme måte steg USD/SEK til 10,92, høyere enn årets laveste på 9,90, noe som gjør kronen til en av de dårligst presterende utviklede landsvalutaene i markedet.

Valutaen fortsatte sin nedadgående trend etter Riksbankens siste rentebeslutning. I den bestemte banken seg for å kutte renten med 25 basispunkter til 3,75 %. Den antydet også at den vil levere ytterligere to kutt i år.

Riksbanken håper at disse rentekuttene vil bidra til å overtrykke den skrantende økonomien nå som inflasjonen faller. De siste dataene viser at den overordnede konsumprisindeksen (CPI) har stupt til 4,1 %, ned fra 2023-høyden på over 12 %. Uttalelsen sa :

“Hvis inflasjonsutsiktene fortsatt holder, forventes styringsrenten å kuttes ytterligere to ganger i løpet av andre halvår, i tråd med prognosen i mars.”

Banken tror at den fallende kronen, geopolitiske spenninger, og den svake kronen vil utløse Sveriges inflasjon.

Riksbankens beslutning vil ha bærehandelsimplikasjoner for den svenske kronen, noe som forklarer hvorfor den faller. Carry trade er en situasjon der investorer låner fra lavrenteland for å investere i høyere avkastningsvalutaer.

Som et resultat vil spredningen mellom svenske renter og rentene i Europa og USA øke. I Europa lot den europeiske sentralbanken (ECB) rentene uendret på 4,35 %, mens de i USA ligger på mellom 5,25 % og 5,50 %.

Avstanden mellom disse rentene vil trolig begynne å minske senere i år. ECB forventes å begynne å kutte renten i juni, mens analytikere forventer at Fed vil levere to kutt senere i år.

Inflasjonen i USA har holdt seg hardnakket høy i år, med den overordnede konsumprisindeksen (CPI) på 3,5 %. Personal Consumption Expenditure (PCE) steg til 2,5 % i mars, som er høyere enn bankens mål på 2,0 %.

Likevel kjemper Fed mot en tilstand av stagflasjon der høy inflasjon har blitt ledsaget av langsom økonomisk vekst. Som sådan kan det kutte rentene senere i år for å overbelaste økonomien.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.