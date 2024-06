Albemarle Corporation og litium: Å bryte seg løs fra det bearish grepet?

Albemarle Corporation (NYSE: ALB) sin siste reise på aksjemarkedet gjenspeiler berg-og-dal-banen til litiumindustrien. Fra å kommandere over 300 dollar per aksje til å falle til rundt 110 dollar mellom november 2022 og april 2024, har selskapets formuer vært knyttet til de flyktige litiumprisene, som gikk ned fra over 80 dollar/kg til under 20 dollar/kg.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

I første kvartal 2024 sto Albemarle overfor et tøft kvartal økonomisk. Til tross for å slå EPS-forventningene med $0,03, falt inntektene med svimlende 47,26% år-over-år, og manglet estimater med nesten $2 millioner. Denne kraftige nedgangen skyldtes først og fremst fritt fall i litiumprisene, som traff Albemarles bunnlinje hardt.

For å klare stormen, implementerte Albemarle kostnadsbesparende tiltak og tiltak for å forbedre effektiviteten, noe som ga over 90 millioner dollar i besparelser i kvartalet. De tok også skritt for å forbedre pristransparensen i litiummarkedet. I fremtiden antydet selskapet muligheten for å kutte kapitalutgifter hvis litiumprisene holder seg lave.

Med Albemarles skjebne nært knyttet til litiumpriser, tyr investorene nå til teknisk analyse for å tyde hvor aksjen kan være på vei videre. La oss dykke ned i diagrammene for å se hvilken innsikt de kan tilby om Albemarles fremtidige ytelse.

Støttenivået ikke brutt til tross for vedvarende nedadgående trend

Copy link to section

På Albemarles langsiktige diagram kan vi se at etter den sterke oppovergangen under post-COVID-rallyet drevet av stigende litiumpriser, var aksjen på en vedvarende nedtrend mellom november 2022 og november 2023. Vi kan også se at aksjen dannet seg et hode- og skuldermønster under denne reisen.





ALB-diagram av TradingView

Hode- og skuldermønsteret antyder vanligvis en ytterligere nedadgående bevegelse hvis støttenivået brytes. Aksjen har imidlertid ikke brutt støttenivået på $105 og har handlet i en rekkevidde siden november 2023.

Aksjen har ikke brutt under eller over dette handelsområdet mellom $105 og $145. For investorer som allerede eier aksjen, så lenge aksjen ikke går under $105, kan de fortsette å holde den. For investorer som ser frem til å kjøpe aksjen, må de vente før den bryter over $145 og stenger over den i 2-3 dager.

Kortsiktige rekkeviddebaserte handler kan fungere

Copy link to section

Ved å ta stikkord fra Albemarles langsiktige diagram, kan vi se at selv i det kortsiktige timediagrammet har aksjen vært rekkeviddebundet i lang tid. Det er ingen sterk fart i noen av retningene – opp eller ned.

ALB-diagram av TradingView

For å dra nytte av denne rekkevidde-bundne bevegelsen, må kortsiktige tradere vente på at aksjen når de øvre eller nedre grensene for dette området. De kan shorte aksjen når den når nær $145-nivået mens de holder et stop-loss på $152. De kan bestille fortjeneste nær $105-$110-nivåene.

Motsatt kan man kjøpe aksjen nær $110 mens du holder et stop loss på $103 og bokføre fortjeneste nær $140-145 nivået.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.