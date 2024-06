Honda oppnår rekordresultat for første kvartal: Driftsresultatet når 1,38 billioner yen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

I dag, 10. mai 2024, rapporterte Honda Motor Co., Ltd. sin inntjening for første kvartal av FY24.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Hondas driftsresultat for dette kvartalet nådde et rekordhøyt nivå på 1 billion 381,9 milliarder yen og driftsresultatmarginen var 6,8 %.

Honda Groups nettoomsetning og fortjeneste

Copy link to section

Hondas motorsykkelsalg økte i Europa sammenlignet med året før, med totalt 18 millioner salg på 819 tusen enheter. Driftsresultatet hadde et historisk høydepunkt på 556,2 milliarder yen.

Selskapets salg av bilvirksomhet økte i Nord-Amerika, med totalt 4 millioner salg på 109 tusen enheter. Driftsresultatet var på 560,6 milliarder yen.

Imidlertid gikk Hondas kraftprodukter ned i Nord-Amerika, med totalt 3 millioner salg på 812 tusen enheter. I selskapets kraftprodukter og andre virksomheter var driftsresultatet et minus på 8,8 milliarder yen.

I finansvirksomheten var driftsresultatet 273,9 milliarder yen.

Hondas konsoliderte driftsresultat økte med 601,2 milliarder yen til 1 billion 381,9 milliarder yen dette kvartalet på grunn av forbedret modelllønnsomhet og økt salg av bilenheter.

Selskapets ROIC var 9,1 % og ROE var 9,3 %.

Resultat før skatt ble forbedret med 762,8 milliarder yen sammenlignet med FY23, noe som resulterte i 1 billion 642,3 milliarder yen samlet overskudd.

Hondas frie kontantstrøm for ikke-finansielle tjenester var 1 billion 460,9 milliarder yen. Netto kontanter ved slutten av perioden var 3 billioner 761,6 milliarder yen totalt.

Fremtidige anslag

Copy link to section

Innen FY25 har selskapet som mål å oppnå et driftsresultat på 1 billion 420 milliarder yen og en driftsmargin på 7 %.

Fremtidige investeringskilder for Honda økte med 1 billion yen sammenlignet med FY23 til omtrent 3 billioner yen. Utbyttet på 68 yen dette kvartalet var 28 yen mer enn FY23. Selskapet spår at det i FY25 vil gjennomføre et tilbakekjøp av aksjer på 300 milliarder yen.

Initiativer for neste regnskapsår inkluderer et tilbakekjøp av aksjer på 300 milliarder yen. Selskapet er også på vei til å oppnå en driftsmargin på 7 %.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.