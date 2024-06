Tysklands DAX, Frankrikes CAC, Storbritannias FTSE 100 gevinst på sterke britiske BNP-data

De europeiske aksjemarkedene så en oppgang fredag, drevet av sterkere enn ventet britiske veksttall og økende optimisme om at den amerikanske sentralbanken kan gjennomføre rentekutt.

Tysklands DAX-indeks steg med 0,4 %, Frankrikes CAC 40 økte med 0,5 %, og Storbritannias FTSE 100 steg også med 0,4 %.

Storbritannias økonomi går ut av lavkonjunktur, noe som stimulerer investortilliten

I tillegg til den positive markedsstemningen kunngjorde Storbritannia at økonomien vokste med 0,6 % i første kvartal 2024, og overgikk de forventede 0,4 % og trakk seg effektivt ut av en resesjon som begynte i siste halvdel av året før.

I tillegg hadde mars en månedlig vekst på 0,4 %, mer enn forventningene på 0,1 %.

Bank of England og ECBs pengepolitikk under gransking

Til tross for at Bank of England holdt renten på en 16-års høy torsdag, inkluderte avgjørelsen en delt avstemning, med to av ni medlemmer som valgte en rentekutt.

Dette har drevet spekulasjoner om en potensiell rentereduksjon i de kommende månedene, med pengemarkedshandlere som anslår en 45 % sjanse for et kutt ved neste politikkmøte.

Videre forventes det ca. 58 basispunkter for lettelser ved årsskiftet.

Investorer venter også spent på den europeiske sentralbankens siste pengepolitiske møtekonto, som forventes å gi ytterligere innsikt i fremtidige rentekutt, spesielt etter indikasjoner på en sannsynlig reduksjon i juni.

Bedriftssektoren viser robust vekst, ledet av IAG og Mediobanca

På bedriftsarenaen steg aksjene i IAG med 2 % etter at flyselskapet rapporterte et driftsresultat på 68 millioner euro i første kvartal, en betydelig økning fra 9 millioner euro i samme periode i fjor.

IAG, morselskapet til British Airways, Iberia og Aer Lingus, rapporterte også en kraftig økning i omsetningen, og posisjonerte seg sterkt for den kommende høysesongen for reiser.

Tilsvarende steg Mediobancas aksjer med 3 % etter kunngjøringen om en 42 % økning i nettoresultatet for kvartalet januar-mars på årsbasis, med planer om å dele ut et midlertidig utbytte på 421 millioner euro denne måneden.

