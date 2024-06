Valgaksjer i India: investornervene rykker når strammere meningsmålinger enn forventet trekker Sensex ned

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Med mer enn 900 millioner innbyggere i India som stemmer i årets stortingsvalg, holder investorer et forsiktig øye med finansmarkedene.

Innsatsene er spesielt høye gitt de betydelige strømmene av kapital til indiske aksjer i første kvartal 2024, med mer enn 3 milliarder euro til europeiske fond og børshandlede fond (ETF) som spesialiserer seg på indiske aksjer.

Indiske aksjereferanser, Sensex og Nifty, stupte rundt 1,5 % hver torsdag, til tross for mangel på betydelige negative globale signaler.

BSE Sensex endte økten ned 1 062,22 poeng, eller 1,46 %, til 72 404,17, mens NSE Nifty 50 falt med 345,00 poeng, eller 1,55 %, til 21 957,50.

I løpet av de siste fem øktene har både Nifty og Sensex sett en korreksjon på omtrent 3,5 %.

Modis forventede seier og økonomiske implikasjoner

Selv om gjenvalget av statsminister Narendra Modi virker sannsynlig, har vissheten om dette utfallet ført til både optimisme og forsiktighet blant investorer.

Modis administrasjon har blitt kreditert for å fremme økonomisk vekst og holde inflasjonen under kontroll, med Det internasjonale pengefondet som anslår Indias BNP-vekst på 6,8 % for 2024-25.

Forventningen om Modis seier har imidlertid i stor grad blitt priset inn i markedet, med betydelige implikasjoner for investorer dersom det skulle komme en uventet vending i valgresultatet.

Markedsoptimisme står overfor bekymringer om verdivurdering

Til tross for optimistiske økonomiske data, er det økende bekymring for at det indiske aksjemarkedet kan bli overvurdert.

Eksperter antyder at Modis seier kan akselerere økonomisk vekst ytterligere og øke attraktiviteten til det indiske markedet.

Han oppfordrer imidlertid også til forsiktighet med hensyn til verdsettelser av enkeltaksjer.

Risikoen truer over valget

Markedet forbereder seg på potensielle sjokk som kan oppstå fra et strammere valgresultat enn forventet.

Mens Modis tilbakevending til makten forventes å sikre politisk stabilitet og kontinuitet i den økonomiske politikken, kan ethvert avvik fra dette forventede resultatet forårsake betydelig markedsvolatilitet.

I tillegg er de økonomiske utfordringene med å opprettholde vekst, håndtere inflasjon og øke eksporten kritiske spørsmål som den neste regjeringen må ta tak i.

Internasjonale interesser og bedriftsbevegelser

Indias strategiske økonomiske posisjon fremheves også av økende utenlandsk interesse fra store selskaper som Apple og Tesla, som utvider sin virksomhet i India på grunn av dets voksende markedspotensial og som en diversifiseringsstrategi bort fra Kina.

Slike bevegelser vil sannsynligvis ha langsiktige positive effekter på Indias økonomiske landskap.

Investorstrategi i et dynamisk marked

Investorer anbefales å være forsiktige og selektive, og fokusere på selskaper med bærekraftig inntjeningspotensial og rimelige verdivurderinger.

