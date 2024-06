Tom Lee, grunnleggeren av Fundstrat, og en av de mest respekterte analytikerne i Wall Street, er fortsatt ekstremt positive på amerikanske aksjer og kryptovalutaer. Han mener at investorer bør unngå å selge i mai og gå bort (sell in May and go away), en populær setning.

Katalysatorer for aksjer og Bitcoin

I et intervju med CNBC insisterte Tom Lee på at amerikanske aksjer og Bitcoin hadde mer oppside. Han bemerket at Bitcoin kan eksplodere til over $150 000 innen utgangen av året mens aksjer vil fortsette den nåværende økningen.

For det første forventer han at inflasjonen i USA vil falle de neste månedene. Denne nedgangen vil være drevet av forsikring og bolig, som har vært i en sterk oppgang den siste tiden. Som et resultat, hvis dette skjer, forventer han at Fed vil begynne å kutte renten tidligere enn markedet forventer.

I tråd med dette vil den kommende amerikanske inflasjonen og detaljinntektene være kritiske. Analytikere forventer at dataene viser at kjerne-KPI, som ekskluderer flyktig mat og energi, steg 3,6 % på årsbasis, en forbedring fra tidligere 3,8 %.

Overordnet KPI forventes å komme inn på 3,3 %, bedre enn mars tallene på 3,5 %. Denne tilbakegangen vil være på grunn av inflasjonen, som forventes å ha falt litt i april. I et nylig notat sa analytikere ved Morgan Stanley at inflasjonen vil fortsette å falle i år.

For det andre tror Tom Lee at inntjening vil bidra til å øke aksjene. En rapport fra FactSet viste faktisk at 92 % av alle S&P 500-selskapene hadde publisert sine kvartalsresultater. Av disse firmaene var deres blandede inntektsvekst på 5,4 %, den høyeste økningen siden Q2’22.

Enda bedre, de fleste selskaper ga sterke veiledninger fremover, noe som forklarer hvorfor Nasdaq 100- og S&P 500 -indeksene nærmer seg sine all-time highs. Mer aksjeoppside kan føre til sterke kryptopriser siden de har nære korrelasjoner.

Tom Lee har vært en børs- og kryptovaluta-okse i årevis. Nærmere bestemt tror han at mynten vil hoppe til over $150.000, mye høyere enn dagens $62.000.

FUNDSTRAT: “.. We think an ‘in-line’ April #CPI [next week] .. will highlight the possibility that auto insurance’s disproportionate impact on CPI is ebbing. .. could push higher the number of Fed cuts = positive for stocks. Bottom line, we are still ‘buy in May.’ The fact that… pic.twitter.com/wkiaHfJNar — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) May 10, 2024

