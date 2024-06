Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS), den multinasjonale bilprodusenten med base i Mumbai, India, har hatt en tung helg og mandag så langt.

Aksjene i Tata falt nærmere 9 % i dag på tidspunktet for denne artikkelens skriving, og nesten 100 indiske rupi (93,80 INR) siden fredag morgen – og tapte nærmere 10 % av den totale gjeldende aksjekursen. Men hvorfor?

Tatas siste inntjening annonsert

10. mai offentliggjorde Tata Motors sine økonomiske resultater for 4. kvartal for 2024.

Inntjeningen var stort sett innenfor markedsforventningene, og viste motstandskraft i et utfordrende kvartal, med inntekter opp 13 % til ₹ 120,0 000 Cr for hele gruppen, og Tata Motors Ltd selv rapporterte rekordhøye inntekter på ₹ 437,9 000 Cr, en all-time høy EBITDA på ₹ 62,8 000 Cr og nettoresultat på ₹ 31,8 000 Cr.

Et forsiktig syn – en veldig forsiktig reaksjon

Til tross for anstendige økonomiske resultater som viste at Tata-gruppen hadde klart regnskapsåret 2024 godt, var det virkelige snakk om inntjeningsoppfordringen utsiktene gitt for FY 2025 av Tata og dets Jaguar og Land Rover underavdelinger (JLR).

Alle disse uttrykte forsiktige, litt bearish forventninger for året som kommer. Mens JLR forventet at EBIT-marginene skulle forbli flate for det kommende året, og Tata Passenger Vehicles forventet at «fremmede faktorer» skulle holde veksten moderat.

I mellomtiden beskrev Tata Commercial Vehicles å være “forsiktig optimistisk med tanke på innenlandsk etterspørsel, mens de følger nøye med på geopolitisk utvikling, renter, drivstoffpriser og inflasjon.”

Markedssentimentet tok ikke vennlighet i mot disse uttalelsene, med Tata-aksjekursen som stupte fra 1047 INR på fredag etter at inntjeningen ble annonsert til bare INR 950,30 i dag.

Valgnerver for markedet

Det er også verdt å merke seg at globale investorer har vært nervøse når det gjelder indiske aksjer i det siste, ettersom landet for tiden er i ferd med nasjonale valg som har potensial til å skape reell politisk usikkerhet for landet dersom det skulle dukke opp noen overraskelser.

Faktisk refererte administrerende direktør i Tata Motors Girish Wagh direkte til dette i sin uttalelse angående inntjeningen, og sa at selskapets salg av nyttekjøretøy i India ble “påvirket av en høy basiseffekt av FY23, valg holdt i 5 stater og kunngjøringen av generelle valg.”

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.