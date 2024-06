Kryptoutveksling OKX blir regulert i Australia

Kryptovalutabørs OKX flytter sine australsk-fokuserte tjenester under en lokalt regulert enhet som en del av utvidelsen i Asia-Stillehavsregionen.

Jamie Kennedy, OKX Australias daglige leder, understreket viktigheten av å møte brukerbehov, inkludert “sømløs tilgang til bankskinner så vel som AUD-par for de mest populære kryptovalutaene.”

Overholdelse er nøkkelen

Australske brukere vil ha tilgang til 170 kryptohandelspar gjennom OKX. Børsen hevdet en “enorm appetitt” for krypto i Australia og identifiserte landet som et “nøkkelvekstmarked” siden mars i fjor.

Fra 20. mars har OKXs australsk-fokuserte tjenester flyttet fra et Seychelles-basert firma til to enheter på land: OKX Australia Pty Ltd, som håndterer kryptoutveksling og fiat-tjenester, og OKX Australia Financial Pty Ltd, som administrerer derivater og marginer. Produkter.

Australske lover krever at lokale brukere skal bestå en egnethetsvurdering og oppfylle definisjonen av en grossistkunde i henhold til Corporations Act 2001.

For å overholde disse forskriftene har OKX sluttet å tilby sin kopihandel, avkastningsbærende produkter og handel med visse tokens. Siden 20. mars kan brukere dessuten bare trekke ut ikke-støttede tokens.

Global ekspansjon ser ut av India

Denne utvidelsen til Australia følger OKXs exit fra India. I april varslet OKX sine kunder i India om å avvikle stillingene sine da de avsluttet sine tjenester i landet på grunn av lokale forskrifter. I mars 2023 ble leverandører av digitale eiendeler i India inkludert i rammeverket for bekjempelse av hvitvasking av penger.

Børser må registrere seg hos Financial Intelligence Unit India (FIU IND) og overholde forskrifter for å operere. Ved utgangen av 2023 hadde ikke OKX fullført registreringsprosessen, i motsetning til 28 andre selskaper.

Midt i dette bakteppet har OKX blitt en populær plattform for Bitcoin Runes-brukere. For tiden står børsen for 51,08 % av Bitcoin Runes sitt daglige handelsvolum.

I følge data fra Ordinals analytiske plattform GeniiData har handelsaktiviteten for Runes på andre plattformer, som UniSat og MagicEden, gått ned siden april. Disse plattformene har nå en samlet markedsandel på 48,83 %. Nesten all Bitcoin Runes-handelsaktivitet utføres gjennom disse tre firmaene og deres plattformer.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

