Sony rapporterer 7% nedgang i årlig fortjeneste til tross for 14% inntektsøkning til 3,5 billioner yen

I dag, den 14. mai 2024, rapporterte Sony sin inntjening for regnskapsåret 2023.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Sonys inntekter og fortjeneste

Copy link to section

Selskapet rapporterte en nedgang på 7 % i årsresultatet i FY23 på grunn av en nedgang i sine finansielle tjenester. Driftsresultatet for hele året vokste med 5 % til 1,28 billioner yen.

Det japanske konglomeratet så at nettoresultatet steg til 34 %.

Sony genererte en omsetning på 3,5 billioner yen. Dette betyr en økning på 14 % fra år til år.

I 2023 rapporterte finanstjenesteenheten en driftsinntekt på 173,6 milliarder yen, som representerer en nedgang på 22,5 % sammenlignet med året før, etter en betydelig økning i 2022. Sonys Imaging & Sensing Solutions (I&SS)-virksomhet hadde en driftsinntekt på 193,5 milliarder yen, en nedgang på 9 % fra 2022.

Sonys ytelse for spill- og filmvirksomheter

Copy link to section

Sonys spillvirksomhets driftsresultat mer enn doblet seg til 105,98 milliarder yen, og filmvirksomhetens driftsresultat nesten doblet seg til 30,67 milliarder yen. Selskapets netto driftsresultat for mars var 229,4 milliarder yen, som markerer et hopp på 57 % fra år til år.

Sonys PlayStation 5-salg

Copy link to section

Sony bommet så vidt på det reviderte målet for PlayStation 5-salg. Selskapet rapporterte at salget av flaggskipskonsollen nådde 20,8 millioner enheter i regnskapsåret 2023, og falt like under målet på 21 millioner enheter som ble kunngjort for investorer i februar.

Fremtidige anslag

Copy link to section

Sony har anslått en nedgang i konsernets samlede inntekter for inneværende regnskapsår. Selskapet forventer at salget vil nå 12,3 billioner yen for året som slutter i mars 2025, en nedgang på 5 %.

For regnskapsåret som starter i april, forventer Sony en nedgang på 5,5 % i inntekter til 12 310 billioner yen og en nedgang på 4,7 % i nettoresultatet til 925,00 milliarder yen. Selskapet forventer at driftsresultatet fra spillvirksomheten vil øke til 310,00 milliarder yen, opp fra 290,2 milliarder yen året før.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mer