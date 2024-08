Grab forlater Trans-Cab-oppkjøpet på grunn av antitrust-bekymringer: Hva det betyr for Singapores turmarked

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

I et stort skifte for Singapores turbudsmarked, vil ikke Grab, Sørøst-Asias ledende tur- og matleveringsselskap, lenger kjøpe Trans-Cab, Singapores største private taxioperatør.

Avgjørelsen, overført til Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS), avslutter en årelang innsats fra Nasdaq-noterte Grab for å styrke sin markedsposisjon.

Avtalens oppsigelse følger en foreløpig kjennelse fra CCCS to uker før, som indikerte at fusjonen sannsynligvis ville føre til en betydelig reduksjon i konkurransen, i strid med paragraf 54 i konkurranseloven. Denne delen forbyr fusjoner som kan føre til konkurranseskadelige resultater.

Hva var CCCS-dommen?

25. juli kunngjorde CCCS at med oppsigelsen av det foreslåtte oppkjøpet har både Grab og Trans-Cab trukket sin søknad om vedtak om fusjon. Følgelig har CCCS også avsluttet sin vurdering av den foreslåtte avtalen.

Vakthundens foreløpige avgjørelse 11. juli hadde konkludert med at Grabs overtakelse av Trans-Cab sannsynligvis ville befeste dens dominerende markedsposisjon til skade for sjåfører og passasjerer. Denne konklusjonen ble nådd etter en grundig gjennomgang startet i januar.

Kommisjonen advarte om at oppkjøpet kan svekke rivaliserende turplattformer betydelig, noe som potensielt kan føre til høyere priser for passasjerer og sjåfører.

CCCS bemerket at avtalen ville ha fratatt andre plattformer en avgjørende kilde til sjåfører, og forverret bransjens eksisterende sjåførmangel. Denne mangelen vil hindre rivaliserende plattformers evne til å oppfylle reiseforespørsler, noe som gjør dem mindre attraktive for både passasjerer og sjåfører over tid.

Hva innebar den foreslåtte avtalen?

Strait Times hadde rapportert at avtalen var verdsatt til S$100 millioner ($75,62).

Det foreslåtte oppkjøpet, ledet av GrabRentals, Grabs bilutleiearm, inkluderte rundt 2000 drosjer, over 300 private leiebiler og Trans-Cabs kjøretøyverksted og drivstoffpumpedrift.

I en uttalelse i fjor sa Yee Wee Tang, administrerende direktør i Grab Singapore at å legge til at flere sjåfører på plattformen ville bety raskere og mer pålitelige turer for brukerne.

Han hadde sagt at Singapore hadde “stått overfor en industriomfattende sjåførforsyningskrise” siden pandemien, noe som hadde resultert i høyere priser på plattformen. Økningen av antall sjåfører vil “ga passasjerene til gode med mer pålitelig tildeling, spesielt i rushtiden”, og Trans-cabs vedlikeholdsfasiliteter kan gi bedre drift og reduserte kostnader.

Opprinnelig forventet å avsluttes innen fjerde kvartal 2023, møtte avtalen regulatoriske utfordringer i oktober 2023 da CCCS reiste bekymringer om dens potensielle konkurransebegrensende effekter etter en foreløpig gjennomgang.

Til tross for forpliktelser fra Grab om å løse disse bekymringene, fastholdt vakthundens andre, mer detaljerte gjennomgang at oppkjøpet kunne kvele konkurransen.

Bransjeanalytikere antydet at selv om avtalen hadde gått videre, kan Grab ha forsøkt å omvurdere det første tilbudet, anslått til over 100 millioner dollar, på grunn av potensielle endringer i Trans-Cabs flåteverdi og kjøretøysertifikatpriser.

Ikke det første mislykkede konsolideringsbudet i Singapores turmarked

Grabs mislykkede bud på å kjøpe Trans-Cab minner om den foreslåtte fusjonen i 2017 mellom ComfortDelGro og Uber.

ComfortDelGros forsøk på å kjøpe en 51 % eierandel i Ubers bilutleieenhet, Lion City Holdings, for 642 millioner dollar, ble stoppet av en CCCS-gjennomgang på grunn av antitrust-bekymringer.

Uber forlot til slutt Sørøst-Asia og solgte virksomheten til Grab, noe som førte til at begge selskapene ble utsatt for betydelige bøter for konkurransebegrensende praksis.

I følge Statista vil ride-hailing-markedet i Singapore nå en omsetning på 0,93 milliarder dollar i år og er dominert av Grab.

