Bank of Russia hever styringsrenten med 200 bps til 18 % for å bekjempe krigsdrevet inflasjon

I et avgjørende grep for å takle voldsom inflasjon har Bank of Russia hevet styringsrenten med 200 basispunkter til 18 % per år.

Denne dristige avgjørelsen, som markerer den sjette renteøkningen på litt over ett år, understreker sentralbankens forpliktelse til å dempe de økonomiske konsekvensene av den pågående konflikten i Ukraina.

Russlands krigsøkonomi gir næring til inflasjonen

Siden Russlands store militære engasjement startet i februar 2022, har inflasjonen steget langt utover de opprinnelige prognosene.

President Vladimir Putins kunngjøring om å allokere nesten 9 % av Russlands BNP til forsvar og sikkerhet – et utgiftsnivå som minner om sovjettiden – har forsterket det økonomiske presset.

Økende lønninger og økte utgifter har gitt næring til inflasjonen ytterligere, noe som førte til denne betydelige pengepolitiske tilpasningen.

“Forbrukeraktiviteten forblir høy midt i en betydelig økning i husholdningenes inntekter og positiv forbrukerstemning. Betydelig investeringsetterspørsel støttes av både skattemessige insentiver og høye fortjenester til bedrifter. Det betydelige oppoveravviket i den russiske økonomien fra en balansert vekstbane avtar ikke, “, sa banken i en uttalelse.

Den la imidlertid til at mangelen på arbeidskraft fortsetter å vokse.

“Under disse forholdene resulterer ikke veksten i innenlandsk etterspørsel i en proporsjonal utvidelse av tilbudet av varer og tjenester, men øker snarere kostnadene til bedrifter og forsterker følgelig inflasjonspresset.” I følge Financial Times har økende lønninger i en blomstrende krigstids forsvarsindustri tvunget sivile virksomheter til å følge etter for å tiltrekke seg arbeidere i en tid med akutt mangel på arbeidskraft ettersom krigen har dratt ut. Resultatet er at Russland uventet har befunnet seg midt i en forbruksboom. Reallønnen har vokst med nesten 14 %, og forbruket av varer og tjenester med rundt 25 %, ifølge Rosstat, det russiske statlige statistikkbyrået.

Sentralbanken reviderer inflasjonsprognosene

I tråd med det vedvarende og økende inflasjonspresset i økonomien, reviderte sentralbanken også sin inflasjonsprognose for 2024, og økte den til 6,5-7%.

I følge bankens anslag forventes den årlige inflasjonen å synke til 4,0-4,5 % i 2025, og stabilisere seg på rundt 4 % i de påfølgende årene.

Sentralbanken sa at på mellomlang sikt er balansen av inflasjonsrisikoen fortsatt vippet opp.

“De viktigste proinflasjonsrisikoene er forbundet med endringer i bytteforhold (inkludert som følge av geopolitiske spenninger), vedvarende høye inflasjonsforventninger og et oppoveravvik i den russiske økonomien fra den balanserte vekstbanen,” het det.

Sergei Guriev, en russisk økonom som er påtroppende dekan ved London Business School, sa til Dow Jones i en kommentar til rollen krigen spiller for å presse opp inflasjonstendensene i landet:

“Hvis du produserer en ny tank, og den tanken brennes i Ukraina, tilsvarer det å injisere kontanter i økonomien uten å produsere noe. Det er veldig inflasjonsfremmende.” Konstantin Sonin, John Dewey Distinguished Service Professor ved Harris School of Public Policy, University of Chicago, sa på ‘X’: “Den russiske sentralbanken hevet styringsrenten til 18 %. Med en årlig inflasjon på 9 % (og inflasjonsmålet på 4 %), peker dette på høye inflasjonsforventninger. Dessuten går styringsrentens rolle gradvis ned etter hvert som mer og flere kreditter gis til forsvarsindustrien til undermarkedspriser.”

