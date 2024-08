Europeiske naturgasspriser opp 2 % til €32,6/MWh på grunn av forsyningsforstyrrelser og svak etterspørsel

Europeiske naturgasspriser økte med 2 % til €32,6 ($35,41) per megawatt-time på fredag, noe som gjenspeiler et marked som sliter med forsyningsforstyrrelser og svak etterspørsel.

Denne økningen kommer etter en nedgang på 2,1 % på torsdag og en økning på 4,3 % på onsdag, noe som tyder på en potensiell beskjeden ukentlig økning.

Markedets volatilitet understrekes av Europas økte avhengighet av globale gassmarkeder etter den nylige energikrisen.

Forsyningsproblemer eskalerer

Handelsmenn, som tidligere var selvtilfredse med forsyningsspørsmål, er nå bekymret som følge av uventede driftsstanser, mildere værforhold og større verdensomspennende rivalisering for gasslaster.

Blant de siste utviklingene er utbruddet av Australias Ichthys LNG-eksportanlegg, som utgjør en trussel mot innstramming av globale forsyninger til tross for tilbakekomsten av strømmer fra Norge og gjenstart av eksport fra et stort amerikansk LNG-anlegg etter orkanen Beryl.

Til tross for de komplekse forsyningsvanskene, er etterspørselen etter naturgass fortsatt lav, og store firmaer som Italias Eni SpA rapporterer et betydelig fall på 16 % i forbruket i andre kvartal.

Dette fallet i etterspørselen skyldes delvis færre industrielle operasjoner, noe som har større økonomiske konsekvenser for gassmarkedet.

Futures på naturgass i USA falt på grunn av høyere lagringsbygging

I følge en fersk rapport falt amerikanske naturgassfutures til $2,05 per MMBtu torsdag etter at EIA avslørte en større lagringskonstruksjon enn forventet.

Forrige uke la amerikanske energiselskaper til 22 milliarder kubikkfot (Bcf) gass til lagring, over markedsestimatene for en økning på 15 Bcf. Gasslagringsnivåene er for tiden 16,4 % høyere enn gjennomsnittet på 5 år.

Til tross for en økning i produksjonen i april og mai, som fikk virksomheter som EQT og Chesapeake Energy til å øke produksjonen, forventes naturgassprisene å falle for en annen uke på grunn av høyere tilbud. Ekstrem varme i august vil sannsynligvis øke gassforbruket for å generere energi for å drive klimaanlegg.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.