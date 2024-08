Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Kryptovalutamarkedet preges av to fremstående prosjekter: Solympics og Bitbot.

Solympics, en memmynt på Solana-blokkjeden, kombinerer olympisk spenning med memekultur.

Prosjektet har 1100 NFT-er, som hver representerer et land og idrett.

NFT-innehavere kan tjene ekstra premier hvis deres valgte land eller idrett vinner en gullmedalje, og legger til et interaktivt lag til investeringen.

Prosjektet inkluderer også et meme-skaperverktøy, som oppmuntrer brukere til å generere og dele innhold med olympisk tema, noe som øker engasjementet.

Derimot bringer Bitbot avanserte AI-funksjoner til kryptohandel.

Flaggskipsfunksjonen, AI Gem Scanner, bruker maskinlæring og naturlig språkbehandling for å oppdage lovende tokens og utføre strategiske handler.

Dette posisjonerer Bitbot som en nøkkelaktør i den AI-drevne kryptosektoren, som VanEck anslår kan nå $10,2 milliarder.

Med sømløs integrasjon i Telegram for enkel handelsadministrasjon og ikke-depotsikkerhet for å sikre aktivakontroll, har Bitbots forhåndssalg allerede samlet inn over $4,3 millioner, noe som viser sterk investorinteresse.

Både Solympics og Bitbot redefinerer kryptolandskapet med sine innovative tilnærminger og banebrytende teknologier.

Solympics prisanalyse

Solympics (SOLYMPICS) så nylig en dramatisk økning i verdien. I løpet av 48 timer skjøt prisen på tokenet med over 400 %, og nådde $0,0041 per token.

Denne økningen presset markedsverdien til $3,3 millioner og spothandelsvolumet til $5,2 millioner, og sikret til og med den andre plassen på CoinMarketCaps trendliste.

Spenningen var imidlertid kortvarig, og SOLYMPICS opplevde en kraftig korreksjon, og falt over 40 % til $0,0016 med et 24-timers handelsvolum på $1,75 millioner.

Til tross for nedgangen opprettholder SOLYMPICS et høyt volum-til-markedskapitalforhold på 140 %, noe som indikerer vedvarende interesse og aktivitet. Som en nylig lansering er det begrenset med historiske data for å gi nøyaktige spådommer.

Tokenet finner for øyeblikket potensiell støtte ved $0,0018 og motstand ved $0,0040. Tekniske indikatorer gir blandede signaler, noe som gjør fremtidige bevegelser usikre.

Bitbots AI Gem Scanner

Bitbot fremstår som et viktig verktøy for kryptohandlere, takket være sine avanserte AI-funksjoner.

AI Gem Scanner, Bitbots fremstående funksjon, bruker maskinlæring og naturlig språkbehandling for å identifisere høypotensial-tokens og lette strategiske handler.

Dette verktøyet gir sanntidsinnsikt og prediktiv analyse, og gir både nybegynnere og erfarne handelsmenn mulighet til å ta informerte beslutninger.

Bitbots brukervennlige grensesnitt og sikkerhet

Bitbots integrasjon med Telegram lar brukere administrere handler direkte i appen, og tilbyr et brukervennlig grensesnitt kombinert med robuste sikkerhetsfunksjoner.

I motsetning til mange andre plattformer, benytter Bitbot ikke-depotsikkerhet, noe som sikrer at brukerne opprettholder kontroll over eiendelene sine inntil handler er fullført.

Dette reduserer risikoen for kapitaltyveri betydelig, et vanlig problem i kryptoverdenen.

Forhåndssalget av Bitbot har allerede samlet inn over $4,3 millioner, noe som indikerer sterk investorinteresse og tillit til prosjektet.

Med en kommende børsnotering er Bitbot godt posisjonert for betydelig vekst. Kombinasjonen av dens innovative AI-teknologi og sterke markedsinngang antyder at Bitbot kan bli en stor aktør innen kryptohandel.