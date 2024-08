Bitcoin har gjort et spennende comeback allerede de siste dagene, men milliardæren Mark Cuban er overbevist om at den fortsatt kan gå “mye høyere enn du tror”.

Cuban avslørte ikke noe spesielt kursmål for BTC, men var superpositiv på hva fremtiden kan bringe for verdens største kryptovaluta etter markedsverdi i sitt siste innlegg på X.com.

Hva kan drive BTC-prisen opp i 2024?

Mark Cuban er enig i at Donald Trump som president ville være konstruktiv for Bitcoin. Men forventer at “lavere skattesatser og tariffer” først og fremst vil være katalysatorene for prisstigning på Bitcoin.

Global usikkerhet med geopolitiske spenninger og deres innvirkning på USD som reservevaluta kan gjøre BTC til en “trygg havn” globalt, la han til.

Hvis Bitcoin faktisk øker som hans prognoser, vil styrken sannsynligvis også gjenspeile seg i andre kryptovalutaer (som den vanligvis gjør) inkludert Blackjack. La oss utforske hva $JACK har i vente for potensielle investorer i 2024.

Blackjack utsetter deg for raskt voksende markeder

Blackjack slår sammen gambling med kryptovaluta for å skape en plattform som i hovedsak gir deg eksponering mot to av de raskest voksende markedene der ute.

Nettgambling, for eksempel, forventes å nå nærmere $98 milliarder i inntekter i år, og markedet anslås å vokse med et sammensatt årlig tempo på 6,46 % gjennom 2029.

Og så er det meme-myntmarkedet som ikke engang var stort nok til å bli kalt et marked før pandemien. Men ved slutten av helsekrisen hadde den allerede fått en verdi på godt over $20 milliarder.

Blackjack ($JACK) skal lanseres 31. juli

Blackjack kan være en spennende investering for bakre halvdel av 2024, spesielt fordi den er i ferd med å lanseres 31 juli. Å bygge en tidlig posisjon i en forventet meme-mynt som $JACK kan føre til betydelig avkastning fremover.

I tillegg vil den innfødte Blackjack-mynten sannsynligvis gå for pennies i løpet av det kommende forhåndssalget, noe som betyr at du ikke trenger å tømme banken for å bygge en betydelig posisjon i $JACK.

Etter forhåndssalget vil teamet bak Blackjack sannsynligvis velge å notere det opprinnelige meme-tokenet på en bemerkelsesverdig kryptobørs som har en tendens til å hjelpe med prisstigning.

Bredere kryptomedvind kan hjelpe $JACK

Til slutt er det bemerkelsesverdig at meme eller ikke, Blackjack er en kryptovaluta i sin kjerne, noe som betyr at den potensielt kan dra nytte av den bredere medvinden i kryptomarkedet.

Disse inkluderer forventninger om at den amerikanske sentralbanken vil begynne å kutte renten i september.

Når sentralbanken myker opp pengepolitikken, har investorer en tendens til å parkere mer av kapitalen sin i risikoaktive eiendeler som kryptovalutaer som nå inkluderer den opprinnelige Blackjack-mynten.

$JACK kan være en spennende investering for de kommende månedene også fordi den er bygget på Solana-blokkjeden og Solana-baserte meme-mynter har gjort det bra i 2024.

