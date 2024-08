Poodlana og Pepe har vært blant to meme-mynter som har høstet enorm interesse i år.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Men hvilken av de to er en bedre investering for 2024? La oss dykke dypere og utforske hva Poodlana og Pepe har i vente for sine potensielle investorer.

Pepe har vært givende i 2024

Copy link to section

Pepe Coin har vært en ganske spennende investering hittil i år. Det har vært sentrum for oppmerksomheten for de som er interessert i å bygge posisjoner i meme-mynter i 2024.

Enkelt sagt, Pepe har hatt sitt øyeblikk i solen. Men for investorer som ser frem til å investere i det i august, er det kanskje ikke gode nyheter. For noen ganger kan det som går opp også komme ned – og Pepe kan gå tom for momentum.

Men Poodlana, på den annen side, er en nykommer som bare så vidt har begynt sin reise i kryptosamfunnet. Selv om det ikke er slik at Pepe Coin vil forsvinne over natten, er her en rekke grunner til at POODL kan være din billett til å bli supersuksess i kryptomarkedet i 2024.

Hva gjør Poodlana til en god investering?

Copy link to section

Til å begynne med er Poodlana en ny mulighet. Løst oversatt, det det indikerer er potensial for rask vekst. Så du kan få en godbit hvis du velger å ta en tidlig stilling i POODL. Tvert imot kan Pepe være nær ved å nå et metningspunkt.

I tillegg vokser Poodlana samfunnet i et utrolig tempo. Med lidenskapelige støttespillere og aktiv tilstedeværelse på sosiale medier, ser POODL godt ut til å bli viralt i de kommende månedene.

I motsetning til en rekke andre meme-mynter som mange ikke har noen egentlig verdi, er Poodlana forpliktet til å tilby applikasjoner med ekte ord. Disse inkluderer NFT-er, DeFi-integrasjoner og til og med partnerskap med flere veldedige organisasjoner for kjæledyr. Alt i alt er POODL ikke bare et pent ansikt – det har substans.

Poodlana kan være et bedre valg enn Pepe for bakre halvdel av 2024 siden teamet har lært av hva de tidligere meme-myntene gjorde galt. Lås likviditetspooler, smarte kontraktrevisjoner og en rettferdig token-distribusjonsmodell gir stabilitet og gjør POODL til et mer pålitelig valg for potensielle investorer.

Til slutt, hvis du liker kjæledyr, kan Poodlana være verdt en investering for den søte faktoren – en faktor som betyr mye mer enn du tror i meme-myntenes verden. POODLs fluffy sjarm kan vise seg å være tilstrekkelig til å fange hjerter og lommebøker over kryptosfæren.

POODL vil noteres rett etter forhåndssalget

Copy link to section

Legg merke til at Poodle mememynten allerede har samlet inn godt over $2,0 millioner på mindre enn to uker med forhåndssalg, noe som antyder at ideen bak POODL og hva den har å tilby passer godt med investeringsmiljøet.

Poodlana er en spennende investering, spesielt fordi den kun koster penger når du skriver. Så, vær trygg, du vil ikke være kapitalbegrenset hvis du velger å bygge en betydelig posisjon i POODL.

Innen seksti minutter etter at forhåndssalget avsluttes i midten av august, vil Poodlana liste på en kryptobørs som vil gjøre POODL mer tilgjengelig. Løftet om en rask notering etter forhåndssalget gjør Poodlana desto mer attraktiv for en investering i august.

Hvis du vil vite mer om Poodlana før du avslutter beslutningen om å investere i den, klikk her for å besøke POODLs nettside nå.

Denne artikkelen er et samarbeid mellom våre Redaktører og våre Partnere, og den kan inneholde sponset reklameinnhold og lenker. Innholdet er ikke ment som økonomisk råd og er kun til informasjonsformål.