Kryptovalutamarkedet opplever betydelige bevegelser med Bitcoin (BTC) som svever rundt $66 000 og Ripple (XRP) som har økt nær 4% de siste 24 timene.

Dette kommer midt i den nylige lanseringen av Poodlana, en ny memmynt på Solana-blokkjeden.

Ripples XRP dukket opp som en av de beste kryptovalutaene på tirsdag, med en bemerkelsesverdig gevinst på 3,66%. Økningen kommer når investorer gransker nylige Bitcoin-transaksjoner fra den amerikanske regjeringen.

Denne storstilte bevegelsen førte til en nedgang i Bitcoins pris, som falt fra $70.000 til $66.000. Markedets reaksjon minnet om nylige hendelser som involverte den tyske regjeringen, som likviderte $5 milliarder i Bitcoin tidligere denne måneden.

Midt i dette bakteppet har Ripple (XRP) fått fornyet oppmerksomhet. Til tross for å ha vært en etternøler de siste årene, med en nedgang på 12 % de siste 12 månedene, viser XRP bullish signaler.

I mellomtiden har Poodlana, en nykommer på det asiatiske markedet, utnyttet regionens fascinasjon for pudler for å få betydelig trekkraft under sitt første mynttilbud (ICO).

Denne artikkelen sammenligner prisprognosene for kryptovalutaer som Bitcoin, XRP og Poodlana.

Bitcoin prisen klar for rally hvis den slår motstanden på $70 000

Bitcoins pris testet nylig det daglige støttenivået på $64 737 den 25. juli, etterfulgt av et rally på 4 % i løpet av de neste tre dagene. For øyeblikket møter den motstand på det ukentlige nivået på $69,648. Fra og med tirsdag handles Bitcoin litt lavere, ned 0,88 % til $66 463.

Skulle den daglige støtten på $66 406 og den stigende trendlinjen holde seg, kan BTC potensielt stige med 10% for å utfordre den høyeste 7. juni på $71,997.

En lukking under $62 736 eller et brudd på den stigende trendlinjen kan imidlertid endre markedsutsiktene fra bullish til bearish, og danne et lavere lavpunkt på den daglige tidsrammen.

En slik utvikling kan utløse en nedgang på 10 % i Bitcoins pris, noe som potensielt kan teste den laveste prisen fra 12. juli på $56 405 på nytt.

Ripple price ser potensielt rally hvis den overgår $0,643

XRPs pris testet nylig det kritiske motstandsnivået på $0,6370, det høyeste punktet siden mars.

Et avgjørende brudd over dette nivået kan føre til ytterligere gevinster, med kjøpere som potensielt retter seg mot det betydelige motstandsnivået på $0,7470.

Dette målet representerer årets høyeste nivå og er omtrent 20 % over dagens pris.

Poodlana tokensalget tar fart

Poodlana, den siste deltakeren i meme-myntarenaen, er for tiden i sin forhåndssalgsfase og er ennå ikke offentlig tilgjengelig.

Dette nye Solana-baserte tokenet ønsker å overgå populære meme-mynter som Dogecoin og Shiba Inu, og tilbyr en ny vri på meme-myntfenomenet.

Oppkalt etter puddelen, en fasjonabel japansk hunderase, er Poodlana satt til å ha en total forsyningsgrense på 1 milliard POODL-tokens. Det pågående forhåndssalget tilbyr 50 % av denne forsyningen, med de resterende tokens tildelt for markedsføring, partnerskap, belønninger, treasury og likviditet.

Forskjellig fra andre token-salg, vil Poodlanas forhåndssalg vare i bare én måned, etterfulgt av umiddelbar handel som begynner 30 minutter etter at salget avsluttes. Etter lansering planlegger utviklerne et stort markedsføringsløft for å etablere Poodlana som en ledende meme-mynt i markedet.

Poodlana har allerede samlet inn $2,59 millioner, og dette tallet forventes å stige. Interesserte investorer kan kjøpe POODL-tokens gjennom det offisielle salget.