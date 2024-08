UBS spår en kraftigere resultatnedgang for australske selskaper i regnskapsåret 2024

Australske selskaper notert på S&P ASX 200-indeksen forventes å møte en kraftigere resultatnedgang dette regnskapsåret sammenlignet med forrige. I følge UBS anslås overskuddet å falle med 3,5 % i regnskapsåret 2024, et større fall enn nedgangen på 2,9 % i året før, rapporterte Reuters.

Denne nedgangen tilskrives normaliseringen av fortjenesten etter den eksepsjonelt høye inntjeningen under COVID-19-pandemien.

Det australske regnskapsåret begynner 1. juli og slutter 30. juni hvert kalenderår.

Bankvirksomhet, dagligvarer og detaljhandel vil bli mest berørt

Sektorene som forventes å oppleve den største innvirkningen inkluderer bank, dagligvare og detaljhandel.

Disse sektorene kommer etter inntjeningstopper som ble satt i fjor. Derimot forventes forsikringsselskapene å prestere bedre på grunn av forbedret lønnsomhet.

Med finansielle tjenesteselskaper som utgjør over 20 % av ASX 200-referansen – når det gjelder markedsverdi – følger tradere og investorer vanligvis nøye med på inntjeningsrapportene til disse aksjene, gitt deres potensielt overdimensjonerte innvirkning på det bredere markedet.

I følge KPMG rapporterte Australias storbanker i første halvår 2024 et samlet resultat etter skatt på 15 milliarder dollar, ned 10,5 % sammenlignet med første halvår 2023 og et gjennomsnitt på 0,3 % fra 15,1 milliarder dollar for andre halvdel av 2023. Inntektene var stort sett flate, tempoet i marginerosjon avtok og driftskostnadene reduserte beskjedent sammenlignet med andre halvår 2023.

I tillegg kan selskaper med eksponering mot det amerikanske markedet dra nytte av en svakere australsk dollar, som potensielt kan oppveie noen av fortjenestenedgangene.

Markedstrender og verdivurdering

Til tross for de forventede resultatnedgangene, har S&P ASX 200-indeksen steget med 4,7 % så langt i år, og nådde til og med rekordhøye i midten av juli.

Indeksen så en økning på 7,8 % i løpet av hele 2023.

UBS advarer imidlertid om at bredbaserte aksjekursøkninger vil være utfordrende på grunn av strakte verdivurderinger. Bedriftsprognosene for resten av regnskapsåret vil være avgjørende for å sette tonen for aksjemarkedet de neste seks månedene.

I mars i år hadde Fitch Ratings spådd at svak forbruker- og forretningsstemning vil fortsette å ha en akutt innvirkning på australske bedrifters fortjeneste ettersom innenlandske forbruksmønstre tilpasser seg økonomisk press. Dette skyldtes også delvis utstedere som navigerer etter økende volatilitet, drevet av utviklende geopolitisk dynamikk, svakhet i det globale markedet og strategiske endringer for å oppfylle målene for reduksjon av klimautslipp.

Kommende inntektsrapporter

Inntjeningssesongen starter med gruvegiganten Rio Tinto som rapporterer 31. juli, etterfulgt av andre betydelige selskaper som BHP Group og Fortescue i slutten av august.

Rio Tinto forventes å rapportere en underliggende inntjening på 5,79 milliarder dollar for de seks månedene som ble avsluttet 30. juni, ifølge et konsensusestimat samlet av Visible Alpha fra 13 analytikerprognoser, rapportert av Dow Jones. For et år siden rapporterte selskapet en underliggende inntjening på 5,72 milliarder dollar.

Investorer vil følge nøye med på disse rapportene for å måle den generelle helsen og fremtidsutsiktene til markedet.

