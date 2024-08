Venezuelas valgkaos: En reporters refleksjoner fra valglokalet

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Som journalist som har dekket Venezuela i over et tiår, har jeg vært vitne til landets politiske landskap gjennom linsen til et komplekst og ofte turbulent miljø.

Nylig tok jeg på meg rollen som valglokalansvarlig, en stilling jeg ikke hadde hatt på 18 år, for å oppfylle min samfunnsplikt.

Opplevelsen var både øyeåpnende og nedslående, og understreket den stadig dypere krisen i det venezuelanske demokratiet.

Her er en detaljert beretning om den tumultariske valgdagen og dens ettervirkninger, som avslører de bredere implikasjonene for Venezuelas fremtid.

Et glimt inn i Venezuelas valgvirkelighet

Søndag befant jeg meg midt i valgprosessen som valglokalsekretær.

Forventningen var til å ta og føle på, med håp om at vår kollektive innsats kunne bidra til et mer transparent og representativt valg.

Dessverre ble dagen preget av betydelige forsinkelser og tekniske problemer.

Valglokalene, planlagt å åpne klokken 06.00 og stenge klokken 18.00, fortsatte å fungere langt utover natten på grunn av mange hindringer.

Disse inkluderte funksjonsfeil i stemmemaskiner og forsinkelser i dataoverføring og opptelling.

Til tross for disse utfordringene hadde valglokalet mitt et betydelig oppmøte.

Opposisjonskandidat Edmundo Gonzalez sikret seg 74,6 prosent av stemmene, og overgikk sittende Nicolas Maduro.

González fikk 385 av 509 avgitte stemmer, en klar indikator på velgernes sentiment i senteret vårt.

Likevel ble de bredere implikasjonene av dette resultatet overskygget av kaoset som fulgte.

En stille Caracas og økende dissens

Mandag morgen var Caracas uhyggelig stille.

I motsetning til tidligere valg der Chavismo-tilhengere oversvømmet gatene for å feire, forble byen dempet.

Denne stillheten ble snart brutt av omfattende protester over hele byen og andre regioner.

Demonstranter, mange fra de fattigere nabolagene som en gang var lojale mot Chavismo, gikk ut i gatene for å utfordre resultatene annonsert av National Electoral Council (CNE).

En av de mest sjokkerende utviklingen var veltingen av statuer av Hugo Chávez, en figur som en gang ble æret av mange.

Disse trasshandlingene understreket den dype misnøyen blant venezuelanere, og gjenspeiler et dramatisk skifte i offentlig stemning.

Internasjonal reaksjon og kontrovers

CNEs kunngjøring om Maduros seier ble møtt med skepsis fra det internasjonale samfunnet.

De offisielle resultatene erklærte Maduro som vinner med 51,20 % av stemmene, mens González fikk 44,2 %.

Dette resultatet har blitt møtt med umiddelbar tilbakeslag fra forskjellige nasjoner.

USAs utenriksminister Antony Blinken uttrykte alvorlige bekymringer, stilte spørsmål ved legitimiteten til resultatene og ba om gjennomsiktig stemmetelling.

Land som Argentina, Chile og Brasil har krevd en uavhengig revisjon av valgprosessen, og understreker behovet for upartisk verifisering.

Som svar har Maduros regjering kuttet de diplomatiske båndene med flere av disse nasjonene og suspendert flyvninger til Panama og Den dominikanske republikk, noe som har eskalert spenningen ytterligere.

Påstander om sabotasje og politisk nedfall

For å øke uroen har Venezuelas riksadvokat Tarek William Saab anklaget opposisjonsledere, inkludert María Corina Machado, for å orkestrere sabotasje under valget.

Saab hevdet at det var nettangrep rettet mot å manipulere data, selv om ingen bevis ble presentert.

Anklagene har blitt brukt til ytterligere å diskreditere opposisjonelle personer og avvise deres påstander om valgfusk.

Machado og González har på det sterkeste avvist CNEs resultater, og hevdet at dataene deres indikerer et helt annet utfall.

De hevder at Maduros seier er et oppspinn, som gjenspeiler et bredere mønster av valgmanipulasjon som har plaget venezuelansk politikk i årevis.

Hva er det neste for Venezuela?

Venezuela står i et kritisk tidspunkt.

Valgets utfall, preget av tekniske problemer og påstander om svindel, har forsterket landets politiske og økonomiske krise.

Med økende offentlig dissens og internasjonal gransking er veien videre usikker.

Det venezuelanske folkets besluttsomhet om å utfordre status quo er tydelig, men effektiviteten av disse anstrengelsene for å få til meningsfull endring er fortsatt i tvil.

Når jeg reflekterer over min opplevelse ved valglokalet, er det tydelig at Venezuelas politiske landskap er fulle av utfordringer.

Dets motstandskraft og besluttsomhet i møte med motgang vil være avgjørende for å forme nasjonens fremtid.

Kampen for demokrati i Venezuela pågår, og løsningen vil avhenge av landets evne til å navigere i disse turbulente tidene med åpenhet, rettferdighet og integritet.