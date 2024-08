XRP stiger til fire måneders høye nivåer midt i aggressiv hvalaktivitet

XRP, kryptovalutaen av Ripple og det opprinnelige tokenet til XRP Ledger, overgår Bitcoin og Ethereum med en prisøkning på 8 % de siste 24 timene.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

XRP-prisdiagram

Copy link to section

Som du kan se i det daglige diagrammet nedenfor, har XRP-prisen krysset over $0,63. Dette betyr at den testet på nytt og brøt høyere for første gang siden nedgangen på 8 % 19. juli.

Ved å gjøre det, besøkte okser $0,65, det høyeste prisnivået siden XRPs bearish flip i mars. Et bullish breakout er sannsynligvis gitt det bullish vimpelmønsteret.

Ripple-tokenet er for øyeblikket mer enn 7 % opp i løpet av den siste uken og 35 % på 30 dager – avkastning som plasserer XRP blant de beste vinnerne i juli. Hvorfor stiger XRP-prisen? Her er en titt på noen av de mulige katalysatorene.

Hvaler kjøper aggressivt XRP

Copy link to section

Innsikt i kjeden og markedsinformasjonsplattform Santiment bemerker at XRP-prisytelsen de siste dagene har kommet midt i en merkbar økning i hvalakkumulering. I løpet av de siste fem ukene har antallet nye adresser med 10 000 eller mer XRP passert 2 380.

Som et resultat overstiger hval- og haiadressene på XRP Ledger 279,4 000 – en seks måneders høy.

“Korrelasjonen mellom disse lommebøkene og XRPs markedsverdi har vært ubestridelig gjennom 2024,” skrev Santiment-analytikere på X.

🐳🦈 The amount of wallets holding at least 10K XRP has skyrocketed in the past 5 weeks. 279.4K such shark & whale addresses exist on the ledger, returning to a 6-month high. The correlation between these wallets and XRP's market value has been undeniable throughout 2024. 👍 pic.twitter.com/JRT3629sJH — Santiment (@santimentfeed) July 30, 2024

Er SEC i ferd med å ta et oppgjør med Ripple?

Copy link to section

XRPs bedre ytelse enn de 10 beste kryptovalutaene på dagen kommer også midt i nye spekulasjoner rundt Ripple vs. SEC-søksmålet.

Samfunnet ser optimistisk ut med tanke på at et kommende møte med SEC planlagt til 1. august 2024 kan se at regulatoren tar et oppgjør med Ripple.

I juli 2023 eksploderte XRP med mer enn 73 % på 24 timer da den steg fra $0,47 til topper på $0,94. Piggen fulgte en amerikansk dommers avgjørelse om at XRP ikke var en sikkerhet.

En kunngjøring om et forlik kunne se en slik reaksjon fra Ripple-miljøet. SECs siste grep for å ta opp temaet kryptoverdipapirer kan også være et stort løft for det totale markedet.

Ripples partnerskap med Brasils Fenasbac

Copy link to section

Noen av fordelene kan også være relatert til den nylige kunngjøringen om at Ripple hadde inngått samarbeid med Fenasbac, National Federation of Associations of Central Bank Servers.

Calling all 🇧🇷 Brazilian fintech innovators! Ripple is working with Fenasbac Next, the largest accelerator program in Brazil, to advance blockchain innovation — specifically with projects seeking to build on the XRP Ledger in treasury management, asset tokenization, payments,… — RippleX (@RippleXDev) July 30, 2024

Samarbeidet, det andre mellom de to partene, ser ut til å utnytte Ripples blockchain-teknologi for å forbedre fintech-innovasjon i Brasil. Ripple og Fenasbac vil fremme dette via et akseleratorprogram kalt ‘Neste’.

Ripple har inngått en rekke partnerskap og dets trekkraft i Latin-Amerika er betydelig.

Men selskapet sa i et blogginnlegg at det hadde valgt Brasil som sitt første land for «målrettet investering». Den bemerket Brasils utviklerfellesskap, digital betalingsinfrastruktur og kryptovaluta-relaterte retningslinjer som nøkkelen til dette trekket.

Støtte for initiativer som utnytter XRPL øker den generelle følelsen rundt XRP.